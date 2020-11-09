Астролог рассказал, когда автомобиль начнет капризничать

Астролог Рамблер/гороскопов рассказал, в какие дни не стоит садиться за руль.

Понедельник благоприятен для вождения машины, обучения вождению, вред может нанести вспышка эмоций между водителем и пассажиром.

Вторник и среда порадуют водителей: в эти дни можно навести порядок в гараже, оборудовать место парковки.

Четверг и пятница — благоприятные для автолюбителей дни, поездки приносят пользу, в это время можно удачно продиагностировать состояние авто.

Суббота и воскресенье имеют высокие показатели аварийности, поэтому езда должна быть разумной, без спешки, нужно быть внимательнее к качеству дороги — лёд, ямы, ямы внутри луж, непролазная грязь и подобные сюрпризы вполне вероятны.

Руслан Суси