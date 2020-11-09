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Какие подарки нужно дарить в год Быка

Рамблер2 часа назад

Ролик расскажет о рекомендациях астрологов, касающихся презентов к новогодним праздникам. Несмотря на то, что до праздника остаётся ещё два месяца, уже пора задуматься о подарках. 2021 год будет по восточному календарю годом Быка, и главным сувениром станут изображения Быка: статуэтки, брелоки, мягкие игрушки, кружки. Однако подарки для представителей разных знаков зодиака имеют свои особенности, и о них вы узнаете из ролика.

Ранее «Рамблер» напомнил, что астролог рассказал, когда автомобиль начнет капризничать.

Гадания

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