4 знака зодиака, чья жизнь разрушится в конце 2020 года

Каждый, читая гороскопы, надеется на приятные предсказания, но, к сожалению, астрологи периодически дают неутешительные прогнозы. На излете года они вычислили 4 знака зодиака, чья жизнь может разрушиться к концу декабря.

Для Рака 2020 год оказался непростым с точки зрения отношений. Начиная с января, люди, окружающие его, проявляли худшие свои качества: партнеры по бизнесу не выполняли свои обещания, близкие демонстрировали крайнюю степень эгоизма, любимые предавали. К сожалению, в конце года Рак рискует столкнуться с жестким конфликтом, вплоть до судебного разбирательства с кем-то из деловых партнеров или пережить разрыв близких отношений, которого он никак не ожидал.

Весы весь год преследовали бытовые неурядицы и семейные конфликты, часть из которых была связана с финансовой стороной вопроса. В ноябре-декабре эта тенденция усилится и, если Весы не станут предельно осторожны, грозит обернуться реальной катастрофой. Важно обратить внимание на операции с недвижимостью и покупку мебели или техники, чтобы не стать жертвой мошенников. Возможны скандалы с близкими родственниками из-за наследства или неожиданное обнаружение неверности партнера.

Овну планеты весь год «затмевали» продвижение по карьерной лестнице. Все новые проекты и попытки сменить работу заканчивались неудачей или стопорились, не успев начаться. Даже Овен, который не привык пасовать перед трудностями, смирился с положением дел. Однако, в последние месяцы 2020 звезды предостерегают его от попыток улучшить свое материальное положение путем финансовых вложений, поскольку очень высок риск крупных финансовых потерь в бизнесе, вплоть до банкротства и обман при серьезных покупках.

Близнецам кажется, что они уже испытали на себе все тяготы текущего года: у многих возникали проблемы с налоговыми или правоохранительными органами или сложности с обслуживанием кредитов. На конец года астрологи дают неутешительный прогноз: в декабре представителей знака подстерегает новая проблема. Чтобы избежать финансового краха, Близнецам ни в коем случае нельзя вкладывать деньги даже самые заманчивые проекты и не стоит поддаваться чарам любви, даже если покажется, что они искали ее всю предыдущую жизнь.

Если ваш знак оказался в этом списке, прислушайтесь к советам звезд и будьте аккуратнее.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог