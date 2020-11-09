Почему Рак – лучший партнер

Рак – это знак семьи и детей, властитель сердца и всего того, что важно, поэтому вы должны отнестись к этому серьезно.

Пока их друзья отправляются в любовные приключения или заказывают свой первый коктейль, они слишком заняты выбором имен для своих будущих детей и мысленным обустройством детских комнат.

Эти люди имеют небольшой круг друзей и обычно находят среди них вторую половинку. Поскольку они доверяют только своим близким, также могут послужить и для романтических рекомендаций. Раки в душе домохозяйки, поэтому они хотят проводить вечера на диване, в объятиях близких – а если они уже вышли, это должно быть по-королевски! Они превращаются в настоящих принцев или принцесс.

Раки обладают высокой интуицией, но их настроение легко меняется, поэтому партнер должен уметь ценить их эмоции. Кроме того, хотя они могут легко чувствовать влечение к противоположному полу, влюбленность – это для них нечто серьезное, и они не входят в это так легко. Из-за своей чувствительной натуры им неудобно открываться, поэтому им нужно много времени, чтобы полностью погрузиться в отношения. Но как только они это сделают, то начнут думать, что это занимает много времени.

Их чувствительные и иногда незащищенные стороны требуют большой стабильности и часто убеждения партнера в том, что они любимы, и является одной из главных причин, почему их привлекают уверенные и успешные люди. Раки могут быть мамами или папами, дочерями и сыновьями, поэтому они обращаются за помощью к своему партнеру и к человеку, которому они могут доверять и с которым вскоре могут построить гнездо.

Поскольку они очень близки к семье, их партнер должен соглашаться со всеми членами семьи, иначе отношения потерпят неудачу. Они живут для теплых встреч многих поколений во время праздников, торжеств и дней рождения. Им также нравится семейный отдых. Партнер, который любит детей и семью, – их идеальная пара!

Раки ищут партнера, который будет одновременно твердым и нежным, но в то же время преданным и сострадательным. Они держатся подальше от «игроков», потому что, если они не чувствуют себя близкими и безопасными при первой встрече, то просто уходят. Им не нужны приключения, они жаждут настоящей и прочной любви, поэтому легко могут идентифицировать такого человека с первого момента его встречи.