У каких пар рождаются проблемные дети

Астрологи рассказали, что в семьях малыши растут по-разному в зависимости от знаков зодиака их родителей. Они назвали топ-4 пар, где рождаются проблемные дети.

По мнению специалистов, Овны и Львы могут ужиться друг с другом, однако их отношения всегда на грани. Оба знака любят своих детей, но малыши растут капризными и непослушными.

Между Близнецами и Водолеями проблемы могут возникнуть из-за того, что они принадлежат к одной стихии — воздуху. Независимость и свободолюбие обоих отразится на их детях. Они будут плаксивыми, обидчивыми, нервными, проблемными и непослушными. Причиной часто оказываются их комплексы — малышам кажется, что они недостаточно хороши для родителей.

У представителей Рыб и Весов часто появляются вспыльчивые и обидчивые дети. Астрологи утверждают, что это из-за зацикленности родителей на самих себе. Пока они подавляют друг друга и разбираются в отношениях, у них не остается времени на наследников.

У Скорпионов и Козерогов рождаются запуганные, нервные и слишком нежные дети. Упрямство Козерога и властность Скорпиона отражаются на поведении малышей. Пока родители доказывают друг другу, кто прав, их дети боятся претензий в свой адрес. Они пытаются соответствовать папам и мамам, но чаще всего им это не удается.