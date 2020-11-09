Обряд на похудение, который поможет скинуть вес без ограничений

Многие женщины мечтают о красивом и подтянутом теле, но не могут похудеть несмотря на то, что каждый раз садятся на диету.

Иногда это связано с психологией, иногда с ленью, а в некоторых случаях со здоровьем. Существует обряд, который помогает сбросить вес без спорта и ограничений в еде. Если вы уже перепробовали все способы и отчаялись, то попробуйте довериться обряду.

Важно помнить, что обряд подойдет людям с лишним весом. Если у вас нормальная масса тела, а вы желаете неестественной худобы, то этот способ вам не поможет.

Обряд нужно обязательно совершать в субботу, на которую не выпадают религиозные праздники. Издревле суббота считалась банным днем. Люди готовились к воскресенью, которое считалось праздником. В этот день было принято ходить в церковь, а делать это надо было с чистой душой и телом. После тяжелой рабочей недели люди ходили в баню.

Обряд нужно проводить с мылом. Вам понадобится самое обычное мыло без отдушек, лучше всего подойдет детское, но не стоит брать хозяйственное. Обряд надо выполнять перед тем, как вы соберетесь в ванную. Разденьтесь и посмотрите на себя в зеркало, а потом мысленно обозначьте места, которые вам в себе не нравятся. Сожмите мыло, а после подойдите к раковине и вымойте руки. Пока вы будете их намыливать, представьте себя после похудения и подумайте, для чего вы это делаете, а затем идите в душ. Не стоит принимать ванную, нужно просто быстро себя помыть. Завершите все процедуры, как вы это обычно делаете, а потом возьмите кусок мыла и натрите себя им. Сильнее всего необходимо тереть в тех местах, где вы хотите избавиться от жира.

Лучше всего повторять этот обряд каждый раз, когда вы идете в ванную. После этого мыла нельзя использовать гели для душа, кремы и другие уходовые средства. Когда мыло смоется окончательно, повторите обряд с другим куском, но большинству людей хватает одного для достижения желаемого веса.

Алевтина Кузнецова