Астролог предсказала сценарий третьей волны коронавируса

Астролог Анжела Перл заявила, что в мире будет три волны коронавируса и к лету пандемия завершится.

— Коронавирус начался с соединением Плутона и Юпитера в конце марта — начале апреля. Это соединение дало пик первой волны во многих странах. Всего в этом году три соединения этих планет. То, что было при первом соединении, должно повториться при втором и третьем. Второе соединение было 30 июня, но планеты были ретроградными, замедляли ход. Третье соединение будет 13 ноября — это пик второй волны коронавируса, — заявила астролог.

По ее словам, грядет усиление карантинных мер во многих странах.

— На Новый год будет полегче. Но в январе–феврале нас ждет третья волна. Я не думаю, что в России будут какие-то запреты, но коронавирус не уйдет окончательно. После нового года будет меньше смертей. К лету рассосется, — подчеркнула собеседница.

Следующее лето, по мнению астролога, в плане коронавируса будет легче, чем минувшее.

— В следующем году будет легче по коронавирусу. Но будет перезагрузка мира с 21 декабря этого года. Юпитер соединится с Сатурном, эти планеты закладывают изменения на 20 лет. Ценности будут другими, приоритеты — иными. Будет цениться информация, бумажных денег практически не будет, — подытожил эксперт.