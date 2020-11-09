Гороскоп на 2021 год для Овна

Переменам быть! Даже если вы отчаянно цепляетесь за то, чтобы продолжать лежать на диване, Вселенная сделает все, чтобы что-то поменять в вашей жизни.

Как минимум для начала сломает тот самый диван! Поэтому хотите вы этого или нет, в этом году вас ждут глобальные изменения. Причем с широкой руки Юпитера и Сатурна в знаке Водолея апдейт, так или иначе, затронет сразу все сферы — все, как вы любите. Постоянно биться рогами об новые ворота не придется. Ликуйте! Планеты позаботятся, чтобы перед вашим природным духом (и упрямством!) первопроходца открывались все двери. Или легко находились те, которые еще не заперты. Вам повезло: Солнце и Марс — те самые, которые вас активируют и подзаряжают, — будут занимать в небесном зале VIP-места целый год. Так что и энергии, и возможностей у вас будет достаточно. Главное — не спустить все в трубу, а то от обиды потом все локти искусаете.

В начале года все будет казаться довольно стабильным, но все же вы начнете замечать первые звоночки: то коллеги решат проверить ваши нервы на прочность, то руководитель будет пытаться доказать, что прав он, а не вы. Наивный, будто кто-то ему поверит. Идти на попятную — не ваш стиль. Да и полумеры ни к чему хорошему сейчас не приведут, поэтому действуйте напористо. Вы же давно хотели избавиться от нерадивых сотрудников или уйти сами — чего тянуть?

Весна и лето — период, когда вы медленно, но верно будете идти к намеченным целям. Отпуск и выяснение отношений лучше перенести. Делайте ставку на работу и получайте дивиденды: продвижение, рост зарплаты и другие крутые бонусы. Активность Солнца в это время должна быть максимальной, так что энергии будет хоть отбавляй.

В конце лета приготовьтесь к американским горкам: осенью все будет меняться очень быстро, а еще быстрее — переворачиваться с ног на голову и наоборот. Разобраться и тем более контролировать что-то будет невозможно. Но попытайтесь хотя бы чуть-чуть сбавить обороты в спорте и любовных отношениях. А в работе, наоборот, придется выжимать максимум.

Ближе к зиме поезд перемен остановить будет уже невозможно. Вас будет ждать еще больше изменений, новых людей и мест. Зато к этому времени вы уже превратитесь в терминатора: научитесь холодно действовать в условиях, когда стопроцентные гарантии невозможны. Вас уже не сможет напугать ни кризис, ни пандемия. В конце года хорошо сделать то, на что вы давно не решались: отправиться в отпуск или сделать крупную покупку. Но не рискуйте попросту, тщательно взвешивайте все за и против.