Снижаем планку — любовный гороскоп на 11 ноября

Вы требуете от партнера слишком многое. Пора сбавить обороты.

Овен ‌‌

Возможно, в этот день вы зададитесь вопросом о том что ждет вашу пару в будущем. Слишком пессимистический настрой может омрачить картину и внести напряжение в отношения в настоящем. Одиноким Овнам звезды советуют искать приятное в мелочах.

Телец

Если сегодня вы поймете, что ваша связь с любимым человеком переросла в зависимость, то самое подходящее время заявить о своей самостоятельности и внести равноправие в отношения. Одинокие Тельцы всерьез отнесутся к возможности расширить круг знакомств.

Близнецы

Звезды подсказывают Близнецам выход из проблемной ситуации. Будьте великодушны и отвечайте доброжелательностью на высказывания партнера. Это заставит смягчиться вторую половинку. Если вы пока одиноки, пришло время реализовать давно задуманное и начать надо с самого главного.

Рак ‌‌

Не исключено, что Раки окончательно запутаются в нюансах взаимоотношений со своей пассией. Мнение со стороны поможет рассеять туман и принять правильное решение. Если вы пока одиноки, странное событие заставит вас посмотреть другими глазами на окружающих.

Лев ‌‌

Астрологические влияния этого дня склоняют Львов к проявлению юмора. Таким образом вы сможете снизить тревожность и неуверенность любимого человека. Если вы пока не встретили свою любовь, будьте осмотрительнее в разговорах с представителями противоположного пола.

Дева ‌‌

Если сегодня вам понадобится мудрый совет, не стесняйтесь обратиться к авторитетному человеку. Вместе с тем не стоит посвящать в проблему остальных, важно не количество мнений, а качество. Одинокие Девы могут воспользоваться поддержкой родственников в поиске новых контактов.

Весы ‌‌

Весы в этот день склонны к максимальному проявлению дипломатичности. Позвольте второй половинке принять участие в ваших делах, даже при условии, что вы справитесь сами. Если вы пока не встретили свою любовь, проявите более открыто хорошее расположение к окружающим.

Скорпион

Не исключено, что в этот день вы окажетесь в плену неважного самочувствия. Однако забота и внимание любимого человека позволят вам быстрее справиться с недомоганием. Одинокие Скорпионы готовы обойти весь мир, чтобы встретить свою любовь.

Стрелец

Возможно, сегодня вместе с любимым человеком вам придется подвести итоги последних событий. Звезды советуют честно поговорить об ошибках и найти пути их исправления. Одиноким Стрельцам звезды рекомендуют привлечь к себе внимание окружающих с помощью необычной идеи.

Козерог

Козерогам в этот день придется нелегко, но ведь вы привыкли преодолевать трудности. На этот раз вас тоже ждет заслуженная удача. Если вы пока одиноки, придется приложить максимум усилий для привлечения внимания симпатичного человека.

Водолей

Звезды рекомендуют Водолеям в этот день стараться вести себя как можно более сдержанно, так как настрой окружающих может провоцировать на ссоры со второй половинкой. Если вы пока одиноки, что-то новое и необычное в имидже привлечет к вам внимание окружающих.

Рыбы ‌‌

Сегодня у вас легко получится то, что до недавнего времени вызвало неуверенность в своих силах. Постарайтесь воспользоваться благоприятным моментом для укрепления отношений. Одинокие Рыбы могут признать, что их ожидания чересчур завышены.