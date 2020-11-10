Консерватизм ударит в голову — гороскоп на 11 ноября

25-26 лунные сутки. Сегодня аспект Луны к Сатурну способствует аккуратности и дисциплине, выполнению долга, поддержанию порядка, уважению к старшим, традициям, официальной иерархии.

Вступление Меркурия в Скорпион усилит проницательность, поможет оставить позади острые споры, вернуться к исследованию, размышлению, подведению итогов, оформлению отчета, архивации документов. Вечерняя ингрессия Луны в Весы вновь спровоцирует «качели» в отношениях, напомнит о необходимости выбора или компромисса. Звезды советуют не обострять на ночь глядя старые противоречия, не нарушать договор, отложить покупки, обмены и возвраты.

Овен ‌‌

День напомнит Овнам о долге, порядке и дисциплине, здоровье, чистоте и гигиене. Изменится тон партнера, клиента, коллег, начальства, врача или персонала. На успех в переговорах начнет влиять проницательность, умение «читать между строк» и молчать в критический момент. Хорошо заниматься уборкой, лечением, бюрократической частью дел. Вечером вас вновь поставят перед выбором, который вас раздражает.

Телец

Основная часть дня пройдет для Тельцов предсказуемо, но обольщаться иллюзией стабильности не стоит. Звезды советуют вам укреплять позиции (особенно, в сфере отношений, карьеры и воспитания детей), иначе вскоре новые планы и правила выбьют почву из-под ног. Не стоит откладывать дела на вечер: возникнут вопросы и колебания, возможна путаница. Стоит обратить внимание на новые ноты в словах партнера.

Близнецы

События дня выводят Близнецов на финишную прямую. Можно надеяться на скорое завершение неприятностей, завершение лечения, ремонта, сделки, на выплату долга, уход с нелюбимой работы или сброс другого балласта, на продажу жилья, получение гражданства или наследства. Но для успеха нужно еще немного времени и усердия. Полезно уточнить правила, сроки, гарантии, цену вопроса и границы своей территории.

Рак ‌‌

Сегодня Ракам полезно окинуть критическим взглядом свое привычное окружение, в том числе, профессиональное. Пора укрепить отношения с надежными людьми и отдалиться от тех, кто не прошел проверку. Текущими делами лучше заниматься по привычному шаблону. Вечером вас может ждать щекотливая ситуация дома или в отношениях, возрастет риск обострения разногласий, важно не нарушать свою часть договора.

Лев ‌‌

Сегодня Львам придется быть реалистами, считать деньги и контролировать траты. День склоняет к практичности, бережливости, а порой и к меркантильности. Приоритет лучше отдать всему полезному и необходимому: диете, медикаментам, хозяйственным нуждам, погашению задолженностей. Может назреть разговор о домашних расходах. Вечером нежелательно принимать приглашение в гости и отправляться в поездку.

Дева ‌‌

Сегодня Девы не имеют проблем с самоконтролем, легко переносят ограничения и честно выполняют долг, включая профессиональный и родительский. Возрастет их проницательность. День подходит для строгой диеты, плановых дел. Хорошо приступать к глубоким исследованиям и итоговым размышлениям, оформлению отчета о результатах. Вечером лучше воздержаться от покупок, сделок, возвратных и обменных операций.

Весы ‌‌

Сегодня Весы не слишком удачливы. В дневное время вы можете быть связаны внешними ограничениями, пребывать в зависимости, под контролем или в вынужденной изоляции. Вас может удерживать долг или недомогание. В конце дня цепи будут сброшены, но свобода действий не пойдет вам впрок. Вы рискуете сделать неверный ход, оказаться в знакомой двойственной роли, поставить под удар себя или общий проект.

Скорпион

Этот день стимулирует мысль Скорпионов, помогает им заново сформулировать свои выводы, приступить к разговору, расчетам, литературной работе. Если вам не терпится начать прямо сегодня, лучше не тянуть до вечера: в конце дня вас ждут досадные осечки. Днем вам будет легче сконцентрироваться на нужной теме и найти собеседников, применить профессиональные знания, пустить в ход свой авторитет и опыт.

Стрелец

Стрельцам вплоть до вечера придется учитывать довлеющие над ними старые догмы и правила, соблюдать диету или дисциплину, следовать регламентам или выполнять профессиональный долг. Не стоит уклоняться от обязанностей: исполнительность положительно отразится на кошельке, карьере и кредитной истории. В конце дня в любой игре рискован крупный ход, предпочтительнее мелкие маневры и скромные ставки.

Козерог

Козероги вплоть до вечера будут исповедовать прежнюю веру, хранить верность былым идеалам и кумирам. Это удачное время для укрепления в полезных привычках и разумных взглядах, поддержания связей с проверенными старыми друзьями и авторитетными персонами, подведения итогов и систематизации знаний. В конце дня лучше свернуть активность, так как ситуация станет двойственной, коварной и небезопасной.

Водолей

Сегодня звезды рекомендуют Водолеям избрать в качестве своей основной политики скромность и сдержанность. Умеренность пригодится даже в том случае, если ситуация выглядит благополучной - и станет необходимостью, если есть хотя бы малейший повод для тревоги. Вечером вам может показаться, что путь открыт, но на деле у вас будут все шансы угодить в знакомый капкан (например, в юридическую ловушку).

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбам стоит ценить и беречь надежное сложившееся партнерство (особенно, с профессиональными и идейными единомышленниками). Прочные проверенные союзы, как и общие достижения, не помешает подтвердить или оформить официально. В конце дня лучше отложить любой рискованный новый маневр: возможно, он станет обычным делом в будущем, но может быть преждевременен и противозаконен в данный момент.