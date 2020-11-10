Монетизируем хобби — финансовый гороскоп на 11 ноября

Сегодня можно заработать на своем творчестве — не упустите этот шанс.

Овен ‌‌

Овнам звезды советуют использовать этот день для расширения деловых связей, сбора и аналитической обработки новостной информации, а также для расширения кругозора за счет учебы. Более всего преуспеют те, кто работает в сфере торговли и выполнения индивидуальных заказов. Благоприятное время для работников транспорта, социальных служб. Следует строго соблюдать договорные обязательства.

Телец

Замечательный день для тех Тельцов, круг ответственности которых органичен их личной деятельностью. Работа на подчиненных ролях для вас выгоднее, чем организаторская и руководящая работа управленцев. Вы получите выгодную работу, заказы, и, соответственно, сможете повысить уровень своих доходов. Текущие дела идут легко и естественно.

Близнецы

В этот день многие Близнецы почувствуют в себе усиление оптимизма и активности. Рекомендуется не терять времени понапрасну и заниматься самообразованием. Это прекрасное время для проявления инициативы в делах. Люди творческих профессий почувствуют эмоциональный подъем и усиление работоспособности. Успешно идут дела тех, кто причастен к индустрии моды, шоу-бизнеса, развлечений и отдыха.

Рак ‌‌

Ракам рекомендуется заняться улучшением условий труда на рабочем месте. День располагает к спокойной сосредоточенной работе в обстановке тишины и уединения. Прежде всего, речь идет о надомном труде, а также о работе в семейной фирме в сельском хозяйстве – фермерство. Хорошо пойдет удаленный труд у фрилансеров.

Лев ‌‌

У Львов в этот день будет много полезных контактов, которые положительно повлияют на деловую активность. Это исключительно удачное время для групповой работы на благо общего дела. Активизируются деловые поездки и встречи. У вас складывается круг единомышленников и деловых связей, которые могут быть объединены неким общим проектом. Успешно идет освоение компьютерных технологий.

Дева ‌‌

Девам сегодня звезды открывают новые возможности продвижения вверх по карьерной лестнице. Рекомендуется смелее добиваться поставленных целей, и не сомневаться в том, что это приведет вас к успеху. Значительно укрепляются ваши отношения с начальством, которое готово предоставить вам более ответственную и высокооплачиваемую работу.

Весы ‌‌

Перед Весами в этот день открываются прекрасные возможности, и вы сможете реализовать его с пользой для себя и своего развития. Вы сможете значительно продвинуться в профессиональной учебе, независимо от того, учитесь ли вы в учебных заведениях или занимаетесь самообразованием. Преуспеют те, чья профессия имеет отношение к менеджменту, юриспруденции, рекламе и связям с заграницей.

Скорпион

У Скорпионов сегодняшний день благоприятствует деятельности, связанной с анализом и поиском ответов на сложные вопросы: писательство, научные исследования, криминалистика, психотерапия, расследования преступлений, ремонт сложных и тонких приборов (часов, электроники). Также это хорошее время для тех, чья профессия требует сосредоточенной и углубленной исследовательской работы.

Стрелец

Для Стрельцов этот день будет связан с интенсивным общением и обменом мнениями. Вы преуспеете в коллективной деятельности на благо общего дела. Речь идет об организационной работе по собиранию разных людей вокруг некоего единого проекта. Вы прекрасно себя проявите в работе на общественных началах при организации клубов по интересам, творческих фестивалей и конкурсов.

Козерог

Козероги преуспеют в любых делах, связанных с наведением порядка и достижением поставленных целей. Если вы подумываете о смене работы, то сегодня у вас может все сложиться. Те, кто ищут работу, также найдут приемлемый вариант. Большое значение приобретает ваша способность решать любые текущие практические вопросы. Учащимся рекомендуется уделить внимание практическим занятиям.

Водолей

У Водолеев этот день может быть связан с реализацией своего творческого потенциала. Рекомендуется принимать участие в конкурсных состязаниях на звание лучшего в своей профессии – у вас имеется немало шансов на занятие лидирующих позиций. Хорошо пойдут дела у тех, кто занимается устроительством выставок, конкурсов, семинаров, аукционов и конференций.

Рыбы ‌‌

Рыбам этот день благоприятствует в любых делах, которые подходят к завершению и остается только поставить последнюю точку в том или ином проекте. Успеха добьются те, кто связан с работой на дому, семейным фермерством, строительством, ремонтов, отделкой и дизайном помещений. Причастность вашей профессии к ресурсу недвижимой собственности будет способствовать успешной реализации проектов.