Гороскоп для Тельца на 2021 год

Если в прошлом году вы буксировали на месте, то в этом, наоборот, мчитесь без тормозов.

Это хорошо, но помните: не всегда нужно спешить, иногда поубавить пыл и замедлиться — самое верное решение. Вы же не хотите ничего пропустить?

Многие из Тельцов в 2021 году наконец выйдут на главную сцену: ваши личные профессиональные качества засияют в свете софитов, и вы станете более заметными и востребованными специалистами. Или даже еще круче — идейными вдохновителями на своих рабочих местах и в публичном пространстве. Может пора рассмотреть карьеру в политике?

В этом году звезды советуют, наконец, снять розовые очки и опуститься с небес на землю. Сфокусируйтесь на материальных проблемах. Сейчас драйверы развития — карьера и деньги. Если будете уделять им достаточно внимания, все окупится. Кэшбек будет приличный: сможете реализовать все желаемые проекты, заточенные на получение денег.

Если в начале года все будет складываться немного сумбурно, то весной звезды расставят все точки над «i» в вашей жизни. Может у окружающих и будут вопросы, но вы не обязаны ни перед кем отчитываться. Играйте в шахматы, а не в шашки — используйте полученные знания, чтобы добиться успеха в карьере. Не имеет значения, что вы делаете и как. У вас есть козырь? Используйте его. Победителей не судят, и вам это нравится. А вот в личной жизни не стоит плести никаких интриг: рискуете остаться один на один с разбитым корытом. Будьте честны со своим партнером.

С конца весны тучи начнут сгущаться. Возможно, придется промокнуть под дождем из мелких и не очень проблем. Кто-то обязательно позлорадствует, не обращайте на это много внимания. Но и не закрывайтесь полностью — здоровая критика будет полезной. Работайте и еще раз работайте. Будет тяжело, но вскоре это зачтется. И скажите спасибо семье — все трудности она переживает вместе с вами.

Ближе к осени круговорот событий замедлится, и вы сможете, наконец, выдохнуть. Вас ничего не будет отвлекать, но и никаких особых достижений не предвидится. Поэтому расслабьтесь: съездите в отпуск, например. Или запланируйте семейное торжество. Тем более начиная с октября скучать не придется: до конца года вас будет мотать в вихре непредсказуемых событий. Если будете внимательны и аккуратны, не только выберетесь без последствий, но еще и исполните парочку желаний. Правда не совсем так, как хотелось бы.