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4 энергетических вампира в гороскопе

Вечерняя Москва3 часа назад
Фото: depositphotos

Энергетическими вампирами называют людей, общение с которыми выматывает. Астрологи назвали знаки зодиака, представители которых могут высосать из окружающих энергию.

Скорпион

Специалисты отметили, что рожденные под знаком Скорпиона часто манипулируют выбранными жертвами за их спиной. В конечном итоге они делают их виноватыми.

Овен

Также Овны, по мнению экспертов, «питаются» ссорами и скандалами. Представители этого знака способны сровнять с землей кого угодно и наговорить гадостей. При этом все возражения оппонента благополучно пролетят мимо их ушей.

Дева

Девы на первый взгляд очень уравновешены и миролюбивы, но из-за своей склонности к перфекционизму часто становятся самыми настоящими энергетическими вампирами.

Стрелец

Стрельцы любят веселье и зачастую становятся душой компании. Но если их разозлить, они заставят почувствовать себя интеллектуально неполноценными.

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