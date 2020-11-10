Как убирать квартиру, чтобы приманить деньги

Существует множество обрядов, оберегов и талисманов для дома, которые помогают в улучшении благосостояния.

Однако даже простыми вещами можно привлечь богатство в дом. Например, во время уборки. Значение имеют не только действия, но и вещи, которыми вы наводите чистоту.

Правильный день

Для уборки есть несколько подходящих дней недели – вторник, среда, четверг и суббота. По понедельникам лучше не наводить порядок – в этот день связь с потусторонними мирами и нечистой силой особенно высока, поэтому стоит отложить это занятие. По пятницам у людей наиболее слабая энергия после рабочей недели, поэтому она недостаточно сильна для улучшения благосостояния. Издревле воскресенье считалось праздничным днем, который предназначен для походов в церковь и встречи с родственниками. Кроме того, стоит учитывать религиозные праздники, если вы планируете уборку.

Уборка пола

Вне зависимости от того, пользуетесь ли вы пылесосом или веником, изначально пол лучше подмести. Делать это необходимо от порога внутрь комнаты. Считается, что, если вы будете делать наоборот, то всю удачу и благополучие вы выметете за порог. То же самое касается влажной уборки – ее стоит производить от порога. В доме всегда должен быть веник – оберег для привлечения денег. Хранить его нужно в ванной комнате или кладовой ручкой вниз.

Мытье окон

Согласно приметам, окна нужно мыть строго весной и летом. Дело в том, что в это время года пробуждается новая жизнь, поэтому вы сможете начать с чистого листа и привлечь больше богатства в свой дом. После того, как вы помыли окна специально губкой, не спешите вытирать их скребком. Возьмите старую газету, сомните ее и протрите. Считается, что такой обряд поможет в улучшении семейного бюджета.

Расхламление

Многие люди любят копить старые вещи в надежде, что они им когда-нибудь пригодятся. Однако комнаты и балконы годами выдерживают кучу старого хлама. На самом деле эти вещи висят на человеке "мертвым грузом" и не дают изменить свою жизнь. Если вы бедны и несчастны, вам нужно не только проводить обряды, но и менять свою жизнь. Наверняка в вашем доме есть вещи, которым уже давно пора на помойку. Мысленно поблагодарите ее за тот срок, что она послужила, а потом расстаньтесь с ней. Если у вас есть предметы, которые вам не нужны, отдайте их нуждающимся.

Алевтина Кузнецова