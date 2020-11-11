Астрологи раскрыли отвратительные стороны огненных знаков

К знакам зодиака огненной стихии относят Овнов, Стрельцов и Львами.

Представителей, рожденных под этими знаками зодиака, отличает импульсивный и горячий характер. Это настоящие харизматики, которые никогда не сидят на месте. Они постоянно чем-то заняты, а их жизнь – это постоянное движение вперед. Однако, как у любых других людей, у этих знаков зодиака есть свои существенные минусы, о которых и пойдет речь ниже в статье.

Темная сторона этих импульсивных и горячих людей – это конечно же агрессивность. Вспыльчивые Овны как будто сами нарываются на конфликт и провоцируют неприятные ситуации. Это большие драчуны, которые лезут с кулаками при первой попавшейся ситуации. Овны не умеют дипломатично решать собственные проблемы. О чем-то с ними договариваться невозможно, а переубедить их в чем-то просто нереально. Они обидчивы и заводятся с полуоборота, цепляясь за любое неосторожно сказанное слово. Также Овны отличаются упрямством и не умеют признавать собственных ошибок. От них никогда не услышишь никаких извинений, а слово компромисс для них просто не существует. В целом это добрые и отзывчивые люди, которым не помешало бы походить на курсы управления гневом.

Основная проблема и негативная черта Стрельцов – это инфантильность и ребячество. Это открытые и добродушные люди, которые притягивают к себе окружающих, но они абсолютно не умеют быть серьезными. Вся жизнь для них – это череда веселья и развлечения, в то время, как существует и обратная сторона жизни. Стрельцы не хотят взрослеть, не стремятся становится ответственными и боятся обязательств. Если в мирное время – это лучшие приятели, с которыми всегда весело, то в темные времена лучше не полагаться на Стрельцов. Они не умеют принимать важных решений и стараются переложить что-то нежелательное на чужие плечи, пока сами будут придаваться праздному отдыху, путешествиям и новым знакомствам.

У Львов очень много темных сторон души, но, наверное, главная негативная черта – мстительность и обидчивость. Кто-то скажет, что в мести нет ничего плохого, но все-таки это не так черта, которой стоит хвастаться. Львы никогда не забывают обид, а свои планы по сведению счетов могут готовить длительное время, поджидая нужный момент, чтобы нанести ответный удар. Львы очень коварные и нападают тогда, когда от них этого меньше всего ожидаешь. У них напрочь сбит моральный компас, поэтому они пойдут на все, лишь бы наказать своего неприятеля. Если кто-то перешел дорогу Львы, то ему точно не повезло.