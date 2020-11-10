Афонские старцы рассказали, как вести себя с обидчиками

Святая гора Афон расположена на территории Греции, но юридически имеет статус республики.

На ней находится Афонский монастырь, одно из самых посещаемых паломниками мест. Он имеет одну особенность: вход в него законодательно категорически запрещен женщинам. Множество людей со всего мира едет к святым старцам за советом и помощью в мирских делах. Мудрость афонских монахов помогает человеку увидеть, что большая часть неприятностей, происходящих в его жизни, притянута самим человеком. Сегодня расскажем, как афонские старцы относятся к обидам и что рекомендуют с ними делать.

Обида – одно из самых ярких негативных переживаний. Она включает в себя несколько эмоций: гнев на обидчика, жалость к себе и одновременную невозможность проявить открытую агрессию по отношению к обидевшей стороне. Обида является мощной разрушительной силой для психики и здоровья человека, потому что способна надолго «засесть» внутри и постепенно «разъедать» человека.

Мудрые старцы признают, что гнев – это мощный разрушитель, но в то же время его энергия может обладать невероятным созидательным эффектом. Если разозлится человек робкий, то гнев поможет ему стать смелее и справиться с ситуацией в свою пользу. А если человек вспыльчивый, то ему следует направить гнев не на обидчика или самого себя, а на саму проблему – это придаст сил для ее решения.

Афонские старцы подходят к решению всех проблем с религиозной точки зрения. Поэтому их совет – посмотреть на обидчика с сочувствием, потому что он не умеет жить по-доброму и обижает других потому, что несчастлив сам. Если сложно воспользоваться советом, можно попробовать хотя бы понять мотив человека, заставивший его так с вами поступить. Есть вероятность, что, честно проанализировав ситуацию, вы увидите, что частично были неправы сами или восприняли произошедшее слишком остро. Старцы уверены, что в глубине души человек не хочет обидеть другого, он делает это, защищаясь или под воздействием темных сил, не осознавая, что творит. Они советуют не затаивать обиду внутри себя, а принять произошедшее и отпустить негативные чувства. Афонские мудрецы знают, как трудно желать добра другому, обидеть или разозлить гораздо легче. Именно поэтому они считают очень важной эту работу над собой, чтобы постепенно мир становился добрее и чище.

Прислушайтесь к мудрости афонских старцев и избавьтесь от своих обид.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог