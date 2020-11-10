Гороскоп на 2021 год для Близнецов

Если 2021-ый — это дорога, то у Близнецов это горный серпантин с неожиданными поворотами.

Хотите сделать новый шаг? Хорошенько подумайте. А затем еще и еще. Время есть: обстоятельства не будут вас подталкивать к тем или иным решениям. Поэтому не рискуйте, а анализируйте и выбирайте правильное направление, чтобы в конце года прийти в желаемое место, а не завязнуть в болоте. Направьте энергию в учебу. В этом году, благодаря усилиям «социальных планет» — Юпитеру и Сатурну — грызть гранит науки будет легко. Да и в целом, осваивать что-то новое не составит особых трудностей. Поэтому смело совершайте набег на новые земли: исследуйте другие континенты и переезжайте в дальние города и страны. Ваше природное обаяние позаботится о том, чтобы вы со всеми нашли общий язык и, словно Нео из «Матрицы», увильнули от всех потенциальных конфликтов.

В начале года запланируйте ничего не планировать. Ситуация будет меняться со скоростью света, поэтому лучше быть в потоке, чем отчаянно хвататься за график. Ну а если в это время у вас намечалось что-то грандиозное, будьте дважды (а лучше трижды) внимательнее. И не отказывайтесь от помощи — она пригодится.

Весна — удачное время для самореализации. Творчество, карьера, спорт — вы словно Мидас будете превращать в золото все, за что беретесь. Если, конечно, заранее подготовитесь. А если нет — рисковать не стоит, наделаете много банальных ошибок, за которых потом будет еще долго стыдно. И обуздайте свои чувства: ваша несдержанность разрушит все планы как на работе, так и в личной жизни. Потерпите до июля. В это время можно (и нужно) дать волю эмоциям и достать все имеющиеся козыри. Ведь вас ожидает острая конкурентная борьба. Если не сдадитесь и выберете правильную тактику, быстро займете лучшие позиции.

Осенью вас занесет в водоворот едва контролируемых событий, который может сбить вас с пути, и вы направитесь совсем не в том направлении. Но не стоит менять решения на ходу слишком часто. Вы все равно окажетесь там, где должны быть.