Гороскоп на 2021 год для Рака

Раки любят переживать по делу и без. Но в год Быка им повезет: позиция Марса, который обычно отвечает за страхи, изменится.

И Раки получат то, чего им всегда не хватало — холодный расчетливый ум. Он поможет удержаться на плаву, когда Раков лихо смоет бурная река перемен. Попотеть придется изрядно: в этом году Раков ожидает не просто много, а очень много работы, без перерыва на отдых. И хотя иногда им будет казаться, что они выпали из обоймы. Это того стоит. Просто поверьте.

В начале года Раков затянет в водоворот событий. Каждый захочет получить кусочек их внимания, иногда даже слишком агрессивно. Нужно научиться адаптироваться и не рубить с плеча — шанса исправить отношения может и не быть. Ну и придется много работать. Хотя мы кажется это уже говорили.

Весной Ракам лучше научиться самим менять жизнь вокруг себя, а не следовать течению, пусть и бурному — вдруг прибьет не к тому берегу? Тем более возможностей будет много, иногда даже слишком. Придется выбирать, времени на все не хватит. Хотя навыки тайм-менеджмента в это время бы Ракам пригодились. А еще Ракам стоит разбудить свое творческое начало. Ну или хотя бы попробовать. Когда они в последний раз делали что-то, связанное с искусством? Пение в душе не в счет.

Летом Раки будут молить о маховике времени: успевать все будет нереально. Придется чем-то жертвовать, и выбор будет тяжелым. Главное — не останавливаться и следовать намеченной траектории до конца. Искать опору под ногами бессмысленно — ее не будет. Под конец года Раки наконец-то смогут взять судьбу в свои руки. Да, количество перемен все также будет зашкаливать, но этим Раков уже не напугать. Они как терминаторы будут лихо расправляться со всеми проблемами во времени и пространстве. А если им еще удастся обзавестись новыми союзниками, то представителей этого знака уже будет не остановить.