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Как зеркальная дата 11 ноября может помочь в любви и карьере

Слово и Дело1 час назад
Фото: Слово и Дело

Специалисты заявляют, что 11 ноября — это единственный день в году, который проходит под полным влиянием единицы.

Это число может способствовать в поиске чего-то важного, а также в достижении поставленных целей. Астрологи уверены, что зеркальная дата 11.11 — самый сильный день в этом году.

В этот день очень хорошо будет даваться любая работа, а также новые знакомства. Однако не стоит забывать и о том, что людей 11 ноября могут настигнуть старые проблемы или вспомниться прошлые ошибки. Также астрологи не советуют в этот день упускать важные возможности и давать обещания, которые не можешь выполнить.

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