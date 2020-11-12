Как пройдет новогодняя ночь в условиях ограничений

Новости о том, что Сергей Собянин из-за ситуации с коронавирусом ужесточил в Москве ограничительные меры, всколыхнула общественность.

Один из пунктов гласит, что проведение культурных и развлекательных мероприятий на время приостановлено, а обслуживание посетителей в кафе, ресторанах и барах прекращается в 23:00. При этом, по словам мэра столицы, продлятся эти ограничения до 15 января 2021 года. Теперь москвичи задаются вопросом, где и как отмечать Новый год. Мы решили узнать у ясновидящей и таролога Саоны, стоит ли нам ждать смягчения этих мер хотя бы в новогоднюю ночь.

«Новый год мы встретим в своем доме и в своих семьях. С одной стороны, это неплохо, так как именно в период пандемии многие семьи смогли пересмотреть свое отношение друг к другу и к сложившейся ситуации. Конечно, не обошлось без разводов, но на это тоже есть отдельное объяснение. Все проверяется сложными ситуациями, поэтому в том, что происходит, есть как плюсы, так и минусы. Сейчас же все озадачены вопросом новогодних праздников. Могу сказать, что ситуация не изменится, ничего работать, к сожалению, не будет. Массовые гуляния и посиделки в любых заведениях придется отменить», — рассказала Саона.

«Однако не все так мрачно, как кажется. Тем, кто может позволить себе отдых в других странах, бояться нечего. Многие страны, несмотря на ограничения, будут принимать туристов, и я с уверенностью могу сказать, что поток россиян направится по разным направлениям для встречи Нового года. Однако, несмотря на отдых в теплых странах и всевозможных курортах, ночные заведения там также не будут принимать посетителей. Но собраться семьей или небольшой кампанией все же получится. Кстати, хочу отметить, что многие заведения найдут выход из сложившейся ситуации и новогодние торжества превратят в дневные мероприятия. Поэтому те, кто улетит на новогодние каникулы, смогут наслаждаться дневными увеселительными развлечениями», — заключила ясновидящая.