Психолог рассказала о пользе стресса для организма

Стресс может быть полезным. Он помогает поддерживать организм в тонусе, справляться с трудностями и болезнями. Об этом рассказала психолог Юлия Алехина.

«Есть три этапа стресса: первый – тревожное состояние, которое побуждает нас направить силы в эту сторону; вторая стадия – сопротивление, когда специально появляются для этого силы, ресурсы, внимание. В этот момент нужно сопротивляться болезни, идти к врачу, отдыхать, оставив работу, нужно направить внимание на борьбу. Важно не достигать третьего уровня стресса – когда наступает истощение», – отметила она.

По словам Юлии Алехиной, важно тренировать организм, занимаясь физическими упражнениями, и делать паузы для психики, например, слушать хорошую музыку.

«Искусствовед Михаил Казиник проповедует снятие стресса через музыку. Он очень рекомендует слушать Моцарта. Медитативная графика – можно через разные творческие моменты тоже сбрасывать стресс. Есть еще движение и танец. Если есть возможность во время болезни это делать, хотя бы можно рукой потанцевать – это даст возможность организму почувствовать радость и веселье, немножко душевного тепла появится», – добавила специалист.

Общение с близкими, прогулки на свежем воздухе и проветривание помещений в доме тоже будут полезными для психики и иммунитета.