Судьбоносное знакомство — финансовый гороскоп на 16-22 ноября

В будни Венера будет в Весах. Там она тяготеет к совместному заработку.

Она не любит суеты и чрезмерного напряжения, старается получить деньги чужими усилиями или хотя бы в паре с кем-то. Это не самая удачная неделя для энергичного зарабатывания денег, зато она хороша для того, чтобы договариваться, искать напарников для работы и партнеров в бизнес, улучшать свое финансовое положение благодаря дипломатии и социальным связям. В понедельник не стоит доверять слишком щедрым обещаниям и блестящим перспективам, особенно тем, которые вам буквально навязывают. Во вторник возможен неожиданный неприятный разговор или ломающие ваши планы известия, предпосылки для которых сложились еще в начале осени. В четверг возможны убытки или сложности во взаимодействии с другими людьми в финансовых делах. На выходных Венера будет в Скорпионе. Это подходящее время для того, чтобы объединить деньги, воспользоваться предложениями банков и страховых компаний, решить вопросы наследства, кредитов и налогов.

Овен ‌‌

Овнам на этой неделе, возможно, придется чаще сталкиваться с ситуациями нарушений действующих договорных отношений. Те, кто работает с партнером, могут почувствовать усиление разногласий. Переговорный процесс в это время может замедлиться или обратиться вспять из-за множества препятствий. Отношения с клиентами при выполнении услуг тоже оставляют желать лучшего. Вместе с тем в середине недели могут открыться перспективы для карьерного роста. Не следует бояться перемен – наоборот, те, кто стремится к переменам и обновлению, смогут получить максимальную выгоду от этого. Руководящие работники смогут провести кадровые перестановки и оптимизировать бюджетные расходы. Будьте осмотрительнее при расходовании имеющихся у вас финансовых ресурсов. Не следует тратить деньги на технические новинки.

Телец

Типичные Тельцы на этой неделе могут столкнуться с трудностями при попытке выстроить деловые отношения с коллегами и подчиненными. Психологическая атмосфера в трудовом коллективе может сложиться напряженная, возможны частые споры. Кроме того, ваше состояние здоровья может ослабнуть, не выдержав излишне напряженного темпа. Также эти дни неблагоприятны для профессионального обучения и прохождения производственной практики. Старайтесь не брать на себя ответственность за выполнение излишне сложной и трудоемкой работы, поскольку вашей квалификации может оказаться недостаточно. В середине недели вам удастся легко урегулировать любые спорные вопросы, касающиеся партнерского сотрудничества. Также это хорошее время для публичной деятельности, популяризации своих идей и рекламных мероприятий.

Близнецы

Близнецы на этой неделе могут почувствовать усиление творческого потенциала. Вас может потянуть на всевозможные эксперименты и новые виды работ. Бизнесмены будут склонны относиться к бизнесу как к азартной игре, и это может привести к неожиданным убыткам. Также могут почувствовать азарт игроки на валютной и фондовой бирже – и это тоже может быть сопряжено с финансовыми убытками. В середине недели у вас будет шанс проявить свои таланты в техническом творчестве, изобретательстве и инженерном мастерстве. Успешно идет освоение новой техники и внедрение технических новинок в производство. Старайтесь в любом деле вести себя открыто и обходить стороной всякие темные стороны получения неофициальных доходов.

Рак ‌‌

Ракам на этой неделе будет сложнее доводить до полного завершения начатые ранее проекты. Не рекомендуется заниматься подготовкой отчетной документации. Бухгалтерские и статистические отчеты, за которые вы возьметесь, могут содержать много фактических ошибок и неточностей. Возможно, вам придется впоследствии что-то заново переделывать или вы получите замечания начальства. Сложная ситуация может быть у строителей. Вас могут подвести подрядчики и вы вынуждены будете простаивать, что может привести к срыву сроков выполнения работ. В середине недели рекомендуется активнее развивать деловое партнерское сотрудничество. Успешно идет переговорный процесс, можно подписывать важные документы. Повышается ваша популярность у клиентов и заказчиков.

Лев ‌‌

У типичных Львов на этой неделе могут быть интенсивные контакты с деловыми партнерами и коллегами. Однако вместе с этим возрастает вероятность получения ложной информации и принятия ошибочных решений. Могут быть осложнения во время деловых встреч и поездок. Другой проблемной темой недели могут стать частые помехи при выполнении текущей работы. Старайтесь отсекать от себя ненужные контакты, чтобы не терять рабочее время на посторонние вопросы. Отношения с вышестоящим начальством могут сложиться нестабильно. Поэтому рассчитывать на карьерное продвижение пока не приходится. В середине недели могут укрепиться и расшириться контакты с коллегами и подчиненными. Вам могут предоставить работу, которая будет вам нравиться. Вы с удовольствием будете выполнять текущие дела, и у вас все будет получаться.

Дева ‌‌

У Дев текущая неделя важна с точки зрения принятия финансовых решений. Звезды советуют вам воздерживаться от инвестиций в коллективные проекты и рискованные сделки. Вероятность увлечься и допустить ошибку сейчас невероятно велика. А это может привести к убыткам. Поэтому старайтесь в первую очередь сохранить тот финансовый потенциал, который у вас имеется. А о преумножении денег пока лучше не мечтать. Вместе с тем в середине недели вы сможете провести успешные рекламные мероприятия и ваш бизнес станет популярнее. Это особенно относится к сфере торговли и сетевого маркетинга. Вы можете почувствовать усиление своего творческого потенциала. Способность быстро ориентироваться в новых темах позволит вам преуспеть при участии в конкурсах, кастингах. Держитесь подальше от иностранцев – сейчас контакты с ними могут вам навредить.

Весы ‌‌

Весы в эти дни будут проявлять стремление к принятию самостоятельных инициативных решений. Однако особенность момента в том, что вы часто будете сталкиваться с препятствиями. И чтобы добиться минимальных подвижек в нужном вам направлении потребуется прилагать большие усилия. Неделя может быть связана с осложнениями при проведении работ, завершающих какой-то проект. Особенно это относится к сфере недвижимости, коммунального хозяйства и строительства. У строителей при сдаче готового объекта заказчику может обнаружиться брак в работе и это может привести к переделыванию работы. В середине недели рекомендуется сосредоточиться на вопросах улучшения условий труда. Вы сможете сделать свой труд более комфортным и производительным. Можно делать отчеты.

Скорпион

У Скорпионов на этой неделе могут возникать самые разные осложнения и звезды советуют проявить максимальную осмотрительность в делах. Следите за тем, чтобы не допускать нарушений закона и служебных инструкций. Возрастает вероятность проверок, ревизий. Также это не лучшее время для неофициальной частной подработки. Кроме того в эти дни могут активизироваться ваши тайные недоброжелатели, пытаясь нанести ущерб вашей деловой репутации и вовлечь вас в самые разные неприятности. Не следует идти на деловой контакт с незнакомыми людьми – вас могут подставить. Старайтесь сохранять спокойствие и самообладание. В середине недели вы будете способны на неожиданные и весьма продуктивные решения. Ускоряется информационный обмен, активизируются торговые операции. Можно устанавливать деловые знакомства.

Стрелец

Стрельцам на этой неделе будет сложно сосредоточиться на каком-то одном главном деле. Напротив, у вас будет множество грандиозных идей и вы будете склонны браться за множество дел, распыляя свои силы в разных направлениях. Это создает предпосылки для неэффективной работы, когда ни одно из начатых дел не может быть доведено до завершения. Интерес к экспериментированию на данном этапе может оказаться неоправданным. Работа в составе группы единомышленников и в трудовом коллективе может привести к разногласиям и не будет эффективной. Гораздо успешнее вы проявите себя в индивидуальном труде. В середине недели вы будете способны хорошо чувствовать финансовую конъюнктуру. Это позволит вам получить наиболее выгодную работу с точки зрения оплаты за потраченное время. Возрастут доходы от частной подработки.

Козерог

Эта неделя может сложиться весьма нестабильно для карьерного продвижения Козерогов. Ваше начальство будет склонно часто менять свои решения и вам будет сложнее соответствовать запросам момента. Также не торопитесь проявлять инициативу и делать что-то по своему усмотрению без согласования с начальством. Если вы сами занимаете руководящую должность, то вам будет трудно определиться с управленческими решениями. Партнеры по бизнесу могут нарушить договорные обязательства. Лишь в середине недели у вас может получиться удачный просвет в бизнесе и ваше инициативное поведение может быть в полной мере вознаграждено. Старайтесь активнее искать единомышленников и вступать с ними в сотрудничество. Успешно идет планирование и научные исследования.

Водолей

Типичные Водолеи на этой неделе могут столкнуться с юридическими осложнениями в своей работе. Важно действовать открыто, прозрачно, не допуская нарушений закона. В противном случае вашей деловой репутации может быть нанесен ущерб. Также это непростое время для тех, кому предстоит сдавать экзамены, защищать диссертацию, проходить процедуру переаттестации. Могут осложниться любые темы, связанные с нарушением ваших юридических обязательств. Например, задержка с выплатой кредита может привести к блокированию вашей банковской карты. В середине недели можете рассчитывать на помочь в карьерном продвижении. Если у вас есть влиятельные покровители, то можете обращаться к ним за содействием в случае необходимости.

Рыбы ‌‌

У Рыб эта неделя связана с возрастающими финансовыми рисками и общей нестабильностью в делах. Особенно это относится к тем, кто занимается финансовыми спекуляциями на валютном и фондовом рынке. Крайне нежелательно делать инвестиции, брать и давать деньги взаймы. Стараясь преумножить свои финансы вы рискуете их потерять. Поэтому избегайте финансовых рисков. Другой проблемной темой могут стать технические сбои, поломки, аварийные ситуации. В этом случае вам, возможно, придется в оперативном порядке вносить коррективы в свои планы. В середине недели хорошее время для активного развития контакты с единомышленниками. Обмен мнений поможет вам повысить уровень квалификации и расширить кругозор. Возможно, вам станет известно о новом перспективном направлении для приложения усилий.