Возьмите паузу, чтобы все обдумать — финансовый гороскоп на 13 ноября

Сегодня не стоит принимать решение под давлением эмоций и мнения чужих людей.

Овен ‌‌

У Овнов сегодняшний день может быть связан с усилением тормозящих влияний в профессиональной деятельности. Если вы работаете с документами, то может быть потерян важный документ, без которого ваша работа сильно осложнится. Во время поездок и контактов также могут произойти непредвиденные осложнения, которые помешают вам встретиться с нужными людьми.

Телец

У Тельцов в этот день могут произойти задержки с оплатой за ранее выполненную работу. Если ваш работодатель периодически допускает такие задержки, то и сегодня подобный прецедент может повториться. В целом это очень нестабильный день, связанный с неожиданными и резкими изменениями обстоятельств. Причем, причину сбоев может быть непросто выявить.

Близнецы

Близнецам в этот день следует более корректно выстраивать свои отношения с коллегами по трудовому коллективу. Это не лучшее время для проявления инициатив по привлечению коллег к каким-то делам. В этом случае вы столкнетесь с пассивным сопротивлением и нежеланием что-либо менять в работе. Вторая половина дня может быть связана с усилением деструктивных тенденций в работе.

Рак ‌‌

Ракам, работающим в сфере услуг, относящихся к миру моды, отдыха, спорта и развлечений, следует быть внимательнее при общении с клиентами. Возможно, вас попытаются ввести в заблуждение или обмануть во время финансовых расчетов за предоставленные услуги. Вторая половина дня неблагоприятна для подготовки бухгалтерских и иных отчетов.

Лев ‌‌

Львам в первой половине дня придется столкнуться с затруднениями на этапе работы по завершению каких-то проектов. Если вы работаете в строительной организации, то вам могут чинить всяческие препятствия и отказываться принимать в эксплуатацию готовый объект. Вторая половина дня усиливает финансовые риски. Воздержитесь от обмена валюты.

Дева ‌‌

Девам, работающим в сфере торгово-закупочной и транспортной деятельности, в первой половине дня, возможно, придется столкнуться с тормозящими влияниями. Например, продавцы магазина будут вынуждены в массовом порядке принимать от покупателей возвращаемый после покупки товар. Вторая половина дня неблагоприятна для дел, связанных со сделками с недвижимостью.

Весы ‌‌

Весам в первой половине дня звезды не советуют производить оплату курсов обучения и билетов на транспорт для командировок. Любые подобные расходы могут оказаться неоправданно высокими. Вторая половина дня неблагоприятна для выполнения текущей работы. Дело в том, что вам может поступать много информации, которая может вводить вас в заблуждение, и вы рискуете допустить ошибку.

Скорпион

Скорпионам в первой половине дня не рекомендуется заниматься ремонтными и пусконаладочными работами. Любая техника и механизмы в это время может иметь свойство ломаться и приходить в аварийное состояние. Поэтому, чем меньше вы будете рисковать, тем спокойнее пройдет этот день. Вторая половина дня может быть связана с усилением вероятности убытков.

Стрелец

Ненадежное поведение деловых партнеров и заказчиков в первой половине дня может стать причиной осложнений в работе Стрельцов. При контакте с потенциальным заказчиком постарайтесь распознать, собирается ли он в реальности делать заказ или только морочит вам голову и отнимает драгоценное рабочее время. Во второй половине дня воздержитесь от инициатив.

Козерог

У Козерогов сегодня в первой половине дня складываются нестабильные отношения с коллегами. Ваши усилия по ускорению темпа работы могут наталкиваться на пассивное сопротивление коллег. В результате некоторые проекты, требующие коллективной слаженной работы, будут испытывать тормозящие влияния. Вторая половина дня крайне неблагоприятна для аналитической обработке информации.

Водолей

Водолеям в первой половине дня лучше не появляться в поле зрения начальства. Ваши предложения по совершенствованию в работе так и останутся без должного внимания. Если вы обращались к начальству ранее с докладным письмом, то оно вернется к вам обратно с формальной отпиской. Вторая половина дня складывается неблагоприятно для творческой работы в составе коллектива.

Рыбы ‌‌

В этот день интеллектуальные способности Рыб по части усвоения и запоминания информации могут оказаться ослабленными. Поэтому, после получения сведений не торопитесь принимать решения. Рекомендуется записывать важную информацию – это поможет вам чуть позже правильно переосмыслить материал. Вторая половина дня неблагоприятна для карьеры – отношения с начальством могут ухудшиться.