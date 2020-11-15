Добавляем перца в отношения — любовный гороскоп на 16-22 ноября

В будни Венера в Весах. В это время нас потянет к любви и романтике, мы будем стремиться к хорошим дружеским и социальным, ну а в первую очередь — романтическим отношениям.

Для нас станет важно, чтобы отношения выглядели достойно. Мы будем неравнодушны к красоте и часто будем ставить внешнюю эстетику отношений выше их сути. В понедельник будет сложно знать меру в любви. В четверг, наоборот, в любви проявится слишком много здравого смысла, осторожности и требовательности, и они не дадут вам расслабиться на свидании. Могут возникнуть реальные, практические преграды в любви. В субботу Венера перейдет в знак Скорпиона. Эмоции станут насыщенными и интенсивными. Потянет подозревать партнера, проверять и ревновать его. Люди станут готовы ради любви на безумства, зачастую — деструктивные: шантаж, насилие, угрозы расстаться. В знакомствах будет тянуть на сложных и опасных людей, на отношения «с перчинкой». Хороший момент в этом всем — в отношениях станет больше эротизма, оживится интимная жизнь.

Овен ‌‌

Для влюбленных Овнов неделя начнется неплохо, но в середине недели возрастет риск знакомых помех и повторных неудач. Партнер станет привередливее в интимном или материальном плане, а новости уик-энда могут внушить ему или ей опасения насчет будущего. Не стоит в деталях обсуждать личное с друзьями.

Телец

Тельцы на протяжении всей недели могут переживать из-за недостатка душевного взаимопонимания с партнером, разлуки или отдаления. Ситуация улучшится к воскресенью - но и тогда вам, возможно, придется держать некоторую дистанцию. Переломный момент, который сблизит вас, ожидается в дни 21-22 ноября.

Близнецы

Близнецам на этой неделе будет трудно равноценно ответить на чужую инициативу, их поведение может создавать иллюзию интриги или равнодушия. Но вряд ли причиной их уклончивости будут коварные замыслы или остывшие чувства. Скорее, это влияние внешних обстоятельств (например, занятости или болезни).

Рак ‌‌

Для влюбленных Раков лучшим моментом этой недели обещает стать воскресенье. Этот день не сотворит чудо, если разрыв уже случился, но даст шанс улучшить положение дел, если ситуация еще не безнадежна. Появится возможность объясниться (лучше письменно), помириться или, на худой конец, смягчить удар.

Лев ‌‌

Влюбленным Львам стоит воспользоваться удачным моментом в понедельник или во вторник утром. Это подходящее время для знака симпатии (лучше нейтрального и молчаливого). Дальнейшее развитие событий не в вашу пользу. Вам не помешает стать осторожнее в высказываниях, особенно, с наступлением уик-энда.

Дева ‌‌

На этой неделе Девам лучше приберечь свое любовное красноречие до воскресенья и общаться с пассией лишь на нейтральные темы. Держите интригу и не открывайте всех карт. В последний день недели вы окажетесь на одной эмоциональной волне, что упростит вам задачу убедить, впечатлить или соблазнить.

Весы ‌‌

На этой неделе Весы излишне придирчивы к партнеру, самим себе или отношениям в целом. Вдобавок, к выходным многие Весы станут эмоциональнее и капризнее. В итоге, в поводах для недовольства недостатка не будет. Например, идейные конфликты «успешно» сменятся финансовыми или интимными претензиями.

Скорпион

Любовные позиции Скорпионов укрепит воскресенье. Возросшая привлекательность даст им право ставить условия там, где они были марионетками и исполнителями чужим капризов. Одновременно, претерпят метаморфозу их чувства. Не исключена внезапная влюбленность в того, кто был или считался просто другом.

Стрелец

Для влюбленных Стрельцов позитивно начало недели, но развитие событий менее радужно и может спровоцировать непривычный пессимизм. Желание покопаться в прошлом чревато зацикленностью на нем и нежелательными проекциями в будущее. Стоит объявить временный мораторий на знакомства, свидания и флирт.

Козерог

На этой неделе Козероги видят любовь и отношения через призму критики и скепсиса. Одни Козероги решат, что счастье не для них. Другие сделают последнюю попытку встать в отношениях сверху. Самые мудрые Козероги примут свои ошибки как опыт. Избегайте инициатив с 17 по 20 ноября: вы многим рискуете.

Водолей

Водолеям не стоит упускать шанс продвинуться в делах сердечных в понедельник или во вторник утром: даже скромный успех поможет строить отношения в будущем. Все наоборот в пятницу и субботу: даже мелкий промах отразится на будущих связях негативно, звезды советуют свернуть в эти дни личные контакты.

Рыбы ‌‌

Влюбленным Рыбам внушит надежду воскресенье. В конце недели оживится переписка. Возможен прилив ностальгических чувств или внезапный возврат симпатии к далекому другу. К сожалению, вас может разделять не только расстояние, но и время. Убедитесь, что не говорите сами с собой или с тенями прошлого.