Градус эмоций растет — гороскоп на 13 ноября

27-28 лунные сутки. Сегодня с ограничениями столкнутся все, кто превысил полномочия, выдвигает лишние претензии, проявляет чрезмерную агрессию или пытается раньше времени поднять планку своих запросов.

Луна, пребывающая в Весах, будет следить за соответствием любых действий закону, договору, этике или разумному чувству меры. Возможны проявления бюрократизма, придирчивость, контроль, проверки, формальности, задержки, отказы. В конце дня встреча Луны и Меркурия в Скорпионе повысит градус эмоций в общении. Заденут за живое вечерние новости, слова друзей. Сообщения могут иметь интригующий провокационный оттенок.

Овен ‌‌

Сегодня окружению Овнов недостает скромности и чувства меры. Возможны бурные проявления эмоций со стороны партнера. Выполнению договора могут мешать завышенные амбиции, чрезмерные претензии. Не стоит спорить и пытаться кого-либо образумить: это сделают обстоятельства. Вечерние новости (в том числе, от друзей) затронут интимную критичную тему, могут содержать в себе элемент искушения и провокации.

Телец

Основую часть дня Тельцам придется посвятить завершению необходимых дел. Стоит быть пунктуальнее, помнить о договоре, дедлайнах, о профессиональных и этических нормах. За новый фронт работ лучше не браться. Вечером вас заденут за живое чужие слова. Возможен нелицеприятный разговор с другом. Критичнее принимайте оригинальные комплименты и предложения: они обращены к «темной» стороне вашей натуры.

Близнецы

Сегодня жизнь вновь укажет Близнецам их предел, заставит смириться с неудачей в любви или профессии, со своим или чужим недостатком. К счастью, это касается лишь вашего прошлого. Строя планы на будущее, вы более свободны, можете забыть про цензуру и лимиты, расти сами и улучшать качество своего окружения. Вечер напомнит о некой нестандартной уязвимости в связи с питанием, деньгами или здоровьем.

Рак ‌‌

Сегодня Ракам удастся расслабиться лишь в конце дня. Именно вечером вы сможете дать волю своим чувствам, сменить фокус внимания, обсудить новость с друзьями. В утренние и дневные часы вашу свободу ограничат знакомые рамки, старые договоренности, закономерные неизбежные последствия общего развития событий или вашего собственного сознательного выбора. Возможно внешнее или внутреннее одиночество.

Лев ‌‌

Сегодня Львам стоит заранее уточнять все маршруты и договоренности, следовать плану, этикету, расписанию. Иначе им придется вновь и вновь наталкиваться на знакомые досадные барьеры и препятствия, чаще проходить проверку, попадать в ситуации цейтнота, недоверия, отказа. Вечер затронет неприятные вам темы, зато поможет мыслить нестандартно. Возможен разговор с друзьями, домочадцами или начальством.

Дева ‌‌

Сегодня Девы столкнутся с финансовым лимитом, с юридическим или этическим барьером. Возможны отказы, проверки, претензии по качеству товаров или услуг, страдания из-за несоответствия реальных предложений идеалу. Это не лучший день для покупки, продажи, выбора. Вечерние новости направят ваше внимание в новое удачное русло. Весьма кстати придет оригинальное сообщение или привет от далекого друга.

Весы ‌‌

Весы сегодня не прочь претендовать на большее, но заведомо ограничены в своих желаниях, могут оказаться заложниками домашних традиций, устаревших взглядов, профессиональных правил, собственных привычек или других обстоятельств. Не время поднимать планку запросов, пока не устранены старые препятствия или не введен в действие нужный вам закон, не выполнен до конца долг или не расчищена территория.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам не брать на себя без нужды чужие заботы, а реализацию и даже обдумывание своих личных планов отложить на вечер. Дневные начинания сулят неприятности, осечки и зависимость от других людей. К ночи не будет проблемой нестандартный разговор на ваших условиях. Это удачный момент для беседы с другом, неформального диалога с новой аудиторией или капризным собеседником.

Стрелец

Сегодня Стрельцам не стоит обсуждать стратегические планы. Не лучший момент для попытки собрать команду или поднять в ней свой рейтинг. Полному доверию помешает общий стереотип или спорная деталь вашей личной биографии. Вечером ваши позиции станут слабее. «Друзья» из прошлого будут не прочь посплетничать о ваших ошибках и скрытых слабостях. Могут напомнить о себе проблемы с питанием и здоровьем.

Козерог

Для Козерогов это неудачный день. Наряду с проблемами прошлого и настоящего, велик риск стратегического просчета на будущее. Вас может подвести инерция: верность старым убеждениям, вредная привычка, неизжитый психологический комплекс. Легко снизить свой авторитет или обесценить часть достижений. Новый продуктивный взгляд на ситуацию возможен не ранее вечера. Вам может помочь разговор с другом.

Водолей

Водолеям этот день укажет на оставшиеся в их жизни препятствия. Если вы решили свои внутренние проблемы, внешние ограничения вас не коснутся. Осложнения покажут, что вам еще есть над чем работать. Вечером вас может лишить душевного равновесия неожиданный разговор или известие, в общении лучше держать безопасную психологическую дистанцию. Не стоит принимать без серьезной оценки новые предложения.

Рыбы ‌‌

Рыбам вплоть до вечера лучше воздерживаться от рискованных действий. Если вы в сложном положении, имеет смысл отказаться от любой лишней активности, иначе ситуация из неважной станет критической. В конце дня можно снять или ослабить меры предосторожности. Это время оригинальных неожиданных идей, полезных подсказок и счастливых мини-озарений. Может помочь новость издалека, совет друга или учителя.