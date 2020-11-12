Делите радость, горе и мысли — любовный гороскоп на 13 ноября

Сегодня стоит советоваться со второй половинкой по всем вопросам, иначе скандала не избежать.

Овен ‌‌

Если в этот день некоторые Овны почувствуют дефицит внимания любимого человека, звезды не советуют решить проблему всевозможными уловками. Наберитесь терпения и ждите. Одинокие Овны постараются найти общие интересы и темы для общения с интересующим вас человеком.

Телец

Астрологические влияния этого дня поставят перед Тельцами необходимость отстаивать свои интересы даже в ущерб отношениям с любимым человеком. Если вы пока не встретили вторую половинку, помните, что вы вольны в своих поступках и выборе партнера по браку.

Близнецы

Не исключено, что в этот день ваши ожидания могут не оправдаться. К важной информации любимый человек отнесется не так, как вы представляли. Впрочем, такой поворот будет для вас к лучшему. Одиноким Близнецам откроются истинные намерения поклонника.

Рак ‌‌

Звезды советуют Ракам провести свободное время вместе с любимым человеком за каким-нибудь творческим занятием, которое вам обоим придется по душе и позволит с удовольствием провести досуг. Если вы пока одиноки, не ограничивайте себя в полете мечты о будущей любви.

Лев ‌‌

Несмотря на мелкие недоразумения и препятствия Львы с достоинством проявят себя в отношениях с любимым человеком, что обязательно будет одобрено партнером. Если вы пока не встретили вторую половинку, не позволяйте никому вмешиваться в налаживание личной жизни.

Дева ‌‌

Если в этот день вам будет трудно признать свою неправоту в отношениях с любимым человеком, все-таки наберитесь мужества и сделайте это, иначе между вами появится тень непонимания. Одиноким Девам звезды советуют акцентировать внимание на хорошем и таким образом поднять себе настроение.=

Весы ‌‌

Сегодня ваша задача – быть как можно более убедительным по отношению к своей пассии. Постарайтесь развеять тревоги и неуверенность в собственных силах любимого человека. Одинокие Весы проявят инициативу для продолжения интересного знакомства.

Скорпион

Звезды подсказывают, что события сегодняшнего дня всерьез сблизят вас. Вместе с любимым человеком вы поймете, что вдвоем вы можете справиться с любыми испытаниями. Одиноким Скорпионам звезды советуют определиться с портретом кандидатуры второй половинки.

Стрелец

В этот день постарайтесь не брать на себя вину за недоразумение между вами и партнером. Самообвинения только усугубят ситуацию. Одиноким Стрельцам звезды рекомендуют не тратить время на размышления, а начинать активно действовать в отношении противоположного пола.

Козерог

Звезды советуют Козерогам не проявлять излишнюю самоуверенность в сфере личных отношений, иначе вы можете попасть в смешную ситуацию. Если вы пока не встретили свою любовь, постарайтесь провести день так, чтобы наполниться энергией и позитивным настроем.

Водолей

Не исключено, что ваша самостоятельность в этот день не встретит одобрения у любимого человека. Постарайтесь узнать мнение второй половинки, прежде чем начинать действовать. Одинокие Водолеи, возможно, сдадутся перед натиском страстного поклонника.

Рыбы ‌‌

Сегодня в центре внимания Рыб – отношения с любимым человеком. Гармония между вами и взаимопонимание настолько сильны, что все недоразумения остались в прошлом. Если вы пока одиноки, вас ждет неожиданный сюрприз или подарок от представителя противоположного пола.