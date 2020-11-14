Пускаем пыль в глаза – гороскоп на 16-22 ноября

На этой неделе на небе активизируются 4 планетных аспекта.

16 ноября – квадратура Венера-Юпитер. Аспект может привести к завышенному самомнению и высокомерию в отношениях с окружающими людьми. Могут произойти разочарования в любви из-за неисполнения ожиданий. Также может проявиться стремление к приобретению дорогих вещей и украшений из соображений престижа, чтобы пустить «пыль в глаза». У женщин может усилиться тяга к красивой гламурной жизни. 17 ноября – оппозиция Меркурий-Уран. Аспект поспешности в суждениях и поступках. Излишняя поверхностность, несерьезность в мыслях. Знакомства на таком аспекте заканчиваются очень быстро. Следует сдерживать в себе стремление к высказыванию критических суждений – иначе могут произойти конфликты по незначительным поводам. 19 ноября – секстиль Солнце-Сатурн. Этот аспект способен удержать поведение в рамках разумного. Прежде чем что-то сделать, человек сначала хорошенько все обдумывает и взвешивает возможные последствия. Одновременно с этим 19 ноября будет активен другой аспект – квадратура Венера-Сатурн. Этот аспект может быть связан с охлаждением в любви и излишними ограничениями, запретами на проявление чувств. У человека, которого этот аспект затронет, может возникнуть чувство одиночества и ощущение, что его больше никто не любит. С точки зрения финансов могут быть скромные доходы.

Овен ‌‌

У Овнов на этой неделе могут ухудшиться отношения в семье и в партнерстве. Старайтесь быть не столь категоричными и не отвергать с порога все то, что предлагает и делает партнер по браку. В противном случае вместо конструктивных и интересных идей вы можете услышать много личностной критики и замечаний в свой адрес. Тем не менее, это хорошее время для перемен в карьере и в целевых жизненных установках. Не бойтесь что-либо менять, если испытываете неудовлетворенность от своей жизни. В том числе не бойтесь увольняться с прежней работы ради трудоустройства на новой работе. Сейчас хорошее время для избавления от всего того, что мешает вам двигаться вперед. Эти дни могут так или иначе быть сопряжены с риском, однако звезды придут вам на помощь и вы сумеете выйти сухими из воды.

Телец

Тельцам на этой неделе рекомендуется особое внимание обратить на две потенциально проблемные темы: здоровье и работа. У вас может возникнуть много препятствий при выполнении текущей работы. Возможно, для достижения желаемого результата вам придется прилагать гораздо больше усилий, чем бывает обычно. В трудовом коллективе может сложиться нервная психологическая атмосфера. Также звезды не советуют вам заниматься уборкой или ремонтом в квартире. Но есть и позитивные моменты. Например, у вас могут произойти положительные подвижки в партнерских отношениях. Если раньше вы с партнером испытывали трудности и непонимание, то теперь все сложные моменты могут отойти в прошлое, и вы сможете наладить доброжелательные и уважительные отношения с партнером. Не исключено романтическое знакомство в ходе туристической поездки или дистанционно, через контакты в социальных сетях интернета.

Близнецы

Близнецам на этой неделе звезды советуют переключаться с личной жизни на деловую активность. В этом случае вы сможете получить больше удовлетворения от этих дней. Дело в том, что влюбленные могут почувствовать, сколь переменчивыми и мимолетными бывают чувства. В эти дни усиливается неустойчивость романтических отношений, возможны частые споры и ссоры с любимым человеком. Если желаете сохранить гармоничные отношения, то ограничьте контакты. Не следует вместе с любимым человеком посещать дружеские вечеринки – это может стать провоцирующим фактором для развития конфликта между вами. Вместе с тем, эта неделя благоприятствует проведению лечебных и профилактических мероприятий. Также звезды советуют вам бороться с вредными привычками путем их замещения полезными привычками. Все, что вы начнете в эти дни, будет прочно запоминаться и усваиваться вашим организмом на физиологическом уровне. Поэтому именно сейчас важно перейти к здоровому образу жизни и упорядочить свой режим дня.

Рак ‌‌

У Раков эта неделя складывается неоднозначно. В зону проблем могут попасть семейные заботы и хлопоты. Это не лучшее время для проведения генеральной уборки или ремонта в квартире. Также вам будет нелегко выстраивать конструктивные взаимоотношения с членами семьи и близкими родственниками. Интересно отметить, что обстановка бурной деятельности по наведению порядка в семье во многом будет приводить к усилению хаоса и беспорядка. Причина этого в том, что будет сложно скоординировать усилия членов семьи. Вместе с тем, это прекрасное время для счастливой личной жизни. Отношения с партнером по браку переживают взлет чувств. Ваш партнер будет проявлять готовность брать на себя ответственность в важных вопросах. Оптимизм и творческий стиль поведения будет заряжать вас дополнительным зарядом энергии. Удачно складываются романтические отношения. Возможны приятные неожиданности, приключения, подарки, любовные признания.

Лев ‌‌

Основной заботой Львов на этой неделе может стать сохранение нервной системы в состоянии равновесия. Дело в том, что вы часто можете сталкиваться с самыми разными стрессовыми ситуациями, и вам будет сложно удерживать себя в состоянии равновесия. Если у вас излишне возбудимый характер, и вы склонны быстро реагировать, то старайтесь вести себя более осмотрительно. Любые ваши критические замечания по отношению к другим людям могут привести к ответной реакции. В результате может пострадать ваша нервная система и ваша репутация. Старайтесь ограничить свои контакты и не планировать никаких новых знакомств. Именно через контакты в вашу жизнь могут придти неприятности. Лучше всего вы будете ощущать себя в кругу семьи. Отношения в семье складываются доброжелательно. Все члены семьи могут дружно браться за дела, помогая друг другу. И вы будете окружены заботой и теплом близких людей. Сосредоточьте усилия на деловой активности – это наиболее успешное направление, где вы могли бы себя реализовать.

Дева ‌‌

Основной проблемной темой недели для Дев может стать нехватка денег. Звезды советуют более взвешенно подходить к вопросам, связанным с финансами. Попытка увеличить доход может натолкнуться на препятствия. Также может стать проблемой получить финансовые заимствования. Не исключено, что осложнится вопрос с выплатой уже набранных долгов и кредитов. И это может стать вашей головной болью. Вместе с тем это благоприятное время для активных контактов с людьми из вашего круга общения: знакомыми, родственниками, друзьями и соседями. Удачное время для любви и творчества. Ваши романтические отношения еще больше укрепятся. Будьте готовы к приятным сюрпризам, подаркам и любовным признаниям. Одинокие Водолеи могут познакомиться во время поездки с представителем противоположного пола. Общение будет интересным и увлекательным. Также это хорошее время для творческих увлечений, хобби.

Весы ‌‌

Типичные Весы на этой неделе будут весьма инициативны и предприимчивы. Однако множество ваших идей и планов могут не найти поддержки ни у вашего партнера, ни у членов семьи. В этих условиях ваш супружеский союз и семейная жизнь может переживать не лучшие времена. Поэтому лучше воздерживаться от обсуждения принципиальных вопросов, по которым между вами ранее частенько бывали разногласия. У женщин может возникнуть желание поменять свой внешний облик, сменить имидж. Однако вы должны отдавать себе отчет в том, что новая прическа или цвет волос могут вызвать неприятие со стороны окружающих. Гораздо успешнее пойдет ваша деловая активность. Вы с удовольствием можете заниматься благоустройством своего жилья. Попробуйте изменить в квартире режим освещения. Это сразу придаст вашему жилью новый необычный колорит. Хорошо вместе с членами семьи выезжать за город на дачу и дружно там отдыхать и работать.

Скорпион

Скорпионы в течение недели могут сталкиваться с большим количеством препятствий и ограничивающих влияний. Возможно, вам будет сложнее реализовать некоторые свои планы из-за ухудшения самочувствия. Кроме того, старайтесь не заниматься тайной деятельностью, связанной с нарушениями закона. В эти дни могут возникнуть осложнения с представителями властей, возрастает вероятность наложения штрафных санкций. Также следует позаботиться о сохранении своей репутации. Справиться с трудностями вы сможете только самостоятельно. Старайтесь держать ситуацию под твердым личным контролем. Возможно, вы решите устроить пикник и пригласите в увеселительную поездку за город родственников, друзей и знакомых. Не откажите себе в удовольствии весело и беззаботно провести это время. Знакомиться с другими людьми лучше только по вашей личной инициативе. И относитесь с настороженностью к тем людям, которые сами стремятся войти с вами в контакт.

Стрелец

Стрельцы на этой неделе могут столкнуться с нестабильным положением. Тема и сфера нестабильности может быть какой угодно. Однако вы можете почувствовать, как совершенно неожиданно меняются внешние обстоятельства и ваши планы приходится либо отменять, либо корректировать. Особенно нестабильным может быть ваше финансовое положение. Также могут ухудшиться отношения с другом или подругой. Вместе с тем вы можете почувствовать усталость от материальных проблем и нелицеприятного общения. В этом случае вам поможет пребывание в уединении. Хорошо уехать куда-нибудь в безлюдное место, побыть наедине с собой и в контакте с природой. Это поможет вам обрести внутреннее душевное равновесие и восстановить силы. Успешно пройдут эти дни для тех, кто посещает семинары по духовным практикам и много времени уделяет вопросам самосовершенствования.

Козерог

Звезды не советуют Козерогам ставить перед собой жестких планов и задач на эту неделю. Целеустремленные и настойчивые усилия в данном случае могут привести к большой потере энергии и минимальному итоговому результату. Нежелательно начинать новые дела и проекты. Не менее сложной может оказаться ситуация у вас в семье. Возможно, кому то из членов семьи или старших родственников может потребоваться ваше внимание, уход и забота. А при дефиците свободного времени это может оказаться проблематично для вас. Вместе с тем многие из вас почувствуют потребность в личной свободе и творчестве. Также у вас усиливается потребность к новым необычным впечатлениям. Лучше всего в эти дни проводить время с друзьями и единомышленниками. В этом случае приятные сюрпризы вам будут обеспечены. Также в вас могут пробудиться экстрасенсорные способности, в особенности касающиеся дара ясновидения и предвидения. Вы удивите себя и окружающих поразительными по точности и прозорливости предположениями относительно ближайшего будущего.

Водолей

Основной заботой Водолеев на этой неделе может стать борьба с ограничивающими внешними влияниями. Будьте осмотрительнее при вождении автомобиля. Нарушение правил дорожного движения может привести к штрафным санкциям вплоть до лишения водительских прав. Не исключено, что поступит информация, которая может бросить тень на вашу репутацию. Будьте аккуратнее в словах, не рассказывайте никому подробности из своей личной жизни. Ваши откровенные слова могут использовать против вас. Вместе с тем у вас может появиться влиятельный покровитель, который может оказать поддержку в укреплении ваших позиций в карьере. Это удачное время для занятий в закрытой группе по изучению восточных духовных практик. Подобные семинары помогут вам многое понять о самих себе и научиться сознательно регулировать внутренние функции организма.

Рыбы ‌‌

Типичные Рыбы в течение недели могут часто сталкиваться с препятствиями и неожиданными стрессовыми ситуациями. Эти дни могут быть связаны с повышенным травматизмом. Не рекомендуется принимать участие в спортивных состязаниях с элементами риска и активными силовыми воздействиями. Крайне нежелательно выполнять рискованные финансовые операции – это может привести к убыткам. В дружеских отношениях могут быть осложнения. Также может снизиться ваш энергетический тонус, сил на работу остается меньше, и вы чаще станете уставать. Вернуться в нормальное состояние вам поможет общение и новые впечатления. Лучше всего отправиться в путешествие. При отсутствии такой возможности хорошо активизировать общение в интернете в социальных сетях. Узнавайте о том, как и чем живут люди в других регионах и странах. Это поможет вам войти в активный жизненный тонус.