Народные приметы на пятницу, 13 ноября

Самый главный запрет «особого» дня этого месяца касается свадеб.

Лучше перенести торжественный обряд бракосочетания или хотя бы гуляния в его честь. Конечно, если вы хотите прожить долго и счастливо.

Многие магазины устраивают распродажи в этот день, именуя его «чёрной пятницей». А вот наши предки советовали не передавать деньги из рук в руки 13 ноября. Считалось, что через них от человека к человеку «гуляет» негативная энергия. Поэтому если есть возможность, лучше воспользоваться безналичным расчетом.

В этот день рекомендуется избегать конфликтов, особенно тех, которые возникли на пустом месте. Именно они могут запустить целую цепочку негативных событий в жизни спорщиков.

Все поездки 13 ноября нужно отложить. В противном случае во время самого путешествия случится несчастье. Если дело не терпит отлагательств, то не стоит общаться в пути с незнакомцами.

Отдельное предостережение для дам: в пятницу, 13-е лучше долго не смотреться в зеркало, иначе можно растерять всю свою красоту.

Если же позволить себе в этот день сквернословить, на языке выскочит типун. В этом были уверены наши прапрапрадеды.

Со снами в эту ночь нужно поработать. Приснившееся не сбудется дословно, но может направить на верный путь. Правда, если о сновидениях никому не рассказывать.