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Кого ждет фантастический успех в 2021 году

Вечерняя Москва13 ноября 2020
Фото: depositphotos

Многие люди, уставшие от событий текущего года, надеются, что предстоящий станет спокойнее.

Также с новым годом связаны особенные надежды на исполнение желаний и успех в различных сферах жизни. Астролог Лилия Любимова рассказала, каким знакам зодиака повезет больше других.

По ее словам, поймать удачу за хвост смогут Овны, Близнецы, Весы и Стрельцы.

— Влияние таких планет, как Юпитер и Сатурн, на представителей этих знаков поможет им в работе и в карьере. Это год, когда можно добиться хорошего продвижения и взлета в обществе и социальной жизни, — отметила эксперт.

Любимова добавила, что интересные возможности ожидают также Водолеев, которые, вероятно, сменят сферу деятельности. А вот успех Львов зависит от выбора, который они сделают. Как подчеркнула астролог, им придется выбирать между карьерой и семейным счастьем.

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