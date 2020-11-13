Как изменить жизнь с помощью астрологии

Большинство людей перестали верить гороскопам, ведь обычно те события, которые предсказывают астрологи, в жизни не сбываются.

А если и происходит что-то похожее, то это расценивается скорее как совпадение.

Недоверчивость людей можно понять. Большинство гороскопов составляют некомпетентные люди, и их подход к определению будущих событий крайне спорный. Ведический астролог Светлана Кройцер рассказала о древнем гороскопе на пальмовых листьях, который не только прогнозирует будущие события, но и помогает найти способ изменить свою судьбу.

Мы задали Светлане 5 вопросов, ответы на которые помогают понять, можно ли верить этому гороскопу.

Что такое ведическая астрология Бхригу Наади?

“Наади” в переводе с санскрита означает “жилка”, “канал”. Ведические астрологи объясняют, что все планеты, влияющие на жизнь человека, связаны между собой в определенных отношениях, как в семье. Именно эти отношения и составляют главную драму человеческой жизни, где планеты, как актеры, исполняют роль. Наади Бхригу — ничто иное, как данные о том, как отношения между планетами влияют на жизнь и судьбу рожденного.

Около 5 000 лет назад в индийской провинции жил мудрец и астролог Бхригу, добившийся просветления с помощью аскетичного образа жизни. В процессе своей духовной практики ему пришло озарение, которое помогло создать гороскоп на каждого живущего в мире человека. Свои знания он оставил своим потомкам на листьях пальмы. Эти крохотные записи рассказывают историю жизни любого живущего на планете тогда и сейчас. В этих манускриптах имеются предостережения обо всех трудностях, которые ожидают человека, объяснения его предыдущей жизни и конкретные советы, как наконец-то обрести счастье в этой.

Мудрый астролог Бхригу любил людей и был очень сострадателен к ним. Он желал, чтобы они, узнав об опасностях судьбы, не расценивали свои прогнозы как приговор и не опускали руки. Поэтому к каждому гороскопу он составил список средств (упай) для изменения судьбы. С той поры в индийских храмах берегутся и досконально точно переписываются предсказания на пальмовых листьях.

Ведическая астрология Бхригу Наади – это не просто занимательное чтиво, которое подогревает эго человека или удовлетворяет его сиюминутный интерес. Это духовное, секретное знание, которое помогает поменять направление судьбы и прожить свою жизнь согласно ее предназначению, а значит счастливо. В первую очередь это система, позволяющая убрать все препятствия на пути к счастливой жизни.

Для того, чтобы расшифровать свой гороскоп, не нужно знать древний санскрит. Предсказания Бхригу Наади изучило и перевело на русский язык сообщество исследователей-астрологов. Они трудились над переводами вместе со специалистами из Индии. Бхригу предсказывал, что в один прекрасный день эти сакральные знания окажутся на Западе, и в отличии от жителей Индии, западные люди будут жить в соответствии со своим предназначением, что возродит ведическую философию. Так и происходит сейчас.

Как астрология помогает улучшить жизнь?

Привычные нам гороскопы дают прогноз только на некоторое время вперед, но не помогают принимать правильные решения. В этом одно из отличий гадания на пальмовых листьях, которое не только дает знания о вашей прошлой, настоящей и будущей жизни, но и рассказывает какие упайи, то есть корректирующие судьбу средства, нужно применять конкретно этому человеку.

Светлана Кройцер на своем опыте проверила, что гороскоп на пальмовых листьях действительно меняет жизнь. Осознав, что ее жизнь не приносит ей удовлетворения, Светлана занялась поиском средств, которые могли бы помочь добиться гармонии между материальным и духовным. Долгие поиски таких знаний, путешествия в святые места и обращения к астрологам не давали удовлетворения. Но однажды она узнала о гороскопе на пальмовых листьях. И это в корне поменяло ее жизнь. Она вышла замуж за иностранца, родила долгожданную дочь, обрела гармонию во всех сферах жизни и теперь готова делиться своими знаниями с людьми.

Почему гороскоп на пальмовых листьях самый точный?

Древние астрологи знали, какая судьба ждет человека, просто посмотрев на тип его пальца и соотнеся вибрации его имени планетарным накшатрам (определенным знакам и градусам Луны, которые влияют на его жизнь). Чтение судьбы у Наади астролога происходит следующим образом: человек не называет своей даты рождения или имени. Он просто показывает отпечаток своего большого пальца. Астрологи по названию типа пальца (а их 108) разыскивают пачку листьев с судьбами людей его готры (рода).

Еще астролог задает вопросы, на которые надо ответить “да” или “нет”, и исходя из ответов он находит его лист. Это называется сверка.

Затем происходит чтение. Там есть подробности прошлой жизни каждого человека, имена его родителей. Даже если вы сделаете фотографию своего листа и спросите другого астролога, он скажет тоже самое. Ваш лист уникален, и его трактовка подходит только для вас.

Большинство гороскопов не сбываются, как же верить очередному?

В соответствии с ведическими знаниями, истинный астролог обязан быть кристально чистым духовно. Для правильного прочтения и трактовки гороскопа обязательно иметь благословение просветленного наставника, обладать огромным количеством знаний и обрести особую духовную мудрость.

К сожалению, сегодня астрология — это модное развлечение. Несмотря на то, что некоторые хоть и умеют составлять карту, они не способны правильно объяснить значения. Все потому, что большая часть населения планеты сейчас находится под влиянием Кали Юги – эры затуманенного разума. Астрологи в настоящее время в единичных случаях являются чистыми духовно личностями, разрешают себе иметь вредные привычки, игнорируют пост и не соблюдают необходимых аскез (хотя исключения, конечно, бывают). Именно поэтому у основной массы современных астрологов нет способностей правдиво говорить вам о вашем предназначении и прогнозе на будущее. Часто их описания прошлого и настоящего не соответствуют действительности, а большинство их гороскопов представляют собой приговор, который не подлежит обжалованию и изменению. Но основная цель правильной астрологии — помочь решить проблемы со здоровьем, финансами, личной жизнью и прожить счастливую долгую жизнь в соответствии со своим предназначением.

Когда создавался Бхригу Наади, эпоха Кали Юга еще не пришла. Она была уже на подходе, но еще не начала своего губительного движения по планете. Просвещенные люди в те времена еще были способны получать откровения. Именно тогда было создано большинство святых писаний и основных традиций практически всех религий. Процветание ведической культуры тогда было не только в Индии, но и на древнеславянских землях. Поэтому гороскоп на пальмовых листьях самый точный из всех, когда-либо существовавших в мировой культуре.

Где можно получить свой правдивый гороскоп и что с ним делать дальше?

Если вы думаете, что для получения своего гороскопа на пальмовых листьях вам придется ехать в Индию, то вы будете рады узнать, что сейчас это можно сделать онлайн. Для этого нужно просто передать требуемую информацию о себе астрологу, который работает в традициях Бхригу Наади. Вы получите файл, в котором на родном вам языке будут написаны все предсказания, рекомендации по изменению судьбы и индивидуальная натальная карта.

Гороскоп составляется и передается человеку просвещенными астрологами, которые выбрали своей жизненной дорогой помощь людям через астрологию.