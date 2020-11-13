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Каким знакам зодиака стоит опасаться пятницы, 13-го

Вечерняя Москва13 ноября 2020
Фото: depositphotos

Традиционно пятница, 13-е, окутана мистическими легендами и суевериями. Астрологи объяснили, каким знакам зодиака стоит опасаться этой даты.

Скорпион

Уже в эту пятницу Скорпионы могут разругаться со своими родными и близкими. Эксперты советуют представителям данного знака избегать контактов с родными, сконцентрировавшись на текущих делах и задачах. Решение рабочих моментов и невмешательство посторонних лиц может помочь обойти несчастливое число стороной.

Близнецы

Звезды уверены в том, что Близнецам также следует провести этот день в одиночестве, а не в шумных компаниях и местах скопления людей. Эксперты советуют окружить себя родными и близкими людьми, отстранившись от общества на один-единственный день. Однако, если желание выйти в люди все-таки окажется сильнее, то нужно быть очень аккуратными и осторожными.

Рыбы

Последними в списке идут Рыбы, с которыми могут произойти необычные перемены. Для того чтобы сохранить себя в порядке и спокойствии, им необходимо избавиться от паники и подвергнуть любые изменения глубокому анализу.

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