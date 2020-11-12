Гороскоп на 2021 год для Весов

Весы, ликуйте! Юпитер и Сатурн позаботятся, чтобы 2021-ый прошел на позитивной ноте.

Но масштабные преобразования все равно точно будут. Не переживайте: они вам нужны. Как минимум в личной жизни. Весы-одиночки давно мечтали о любви. Так вот, в этом году вы получите вагон и маленькую тележку романтики. И это будет не просто легкая интрижка, все более чем серьезно. Честно-честно.

В начале года у вас будет хорошая позиция для старта: куча возможностей, причем в самых разных сферах — можно выбрать направление и выжать газ до упора. Но никаких гарантий, что и куда приведет, вам никто не даст. Все зависит от того, как вы будете управлять ситуацией.

В апреле станет понятно, что ничего не понятно. Но, даже если на пути будет торнадо из непредсказуемостей, сворачивать с дороги нельзя. Белый Бык любит настойчивых и прямолинейных. Личные отношения отойдут на второй план. И это хорошо: сможете сосредоточиться на более важных (на данный момент!) вещах.

Летом вы окажетесь в немного подвешенном состоянии. И, как ни странно, это вас не будет напрягать. А если все же будет — придется смириться. В личных отношениях лучше не гнать лошадей и не строить поспешных выводов — все уляжется само собой. В работе — перераспределить обязанности. Так будет легче.

Но что бы ни было, финал года все же будет феерическим. Причем чем больше усилий вы приложите — тем лучше будет результат. Особенно удивит сфера отношений. Ну, вы итак все знаете.