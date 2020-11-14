Инициатива испортит карьеру — финансовый гороскоп на 14 ноября

Оставьте свои идеи при себе - сегодня они не только не впечатлят, но и разозлят начальство.

Овен ‌‌

У Овнов этот день складывается напряженно. Дело в том, что ваш интеллект будет склонен воспринимать полученную информацию скорее эмоционально, чем логически. И эта особенность восприятия может привести к искаженному пониманию. Вы можете столкнуться с затруднениями, поскольку ваши действия будут находиться под контролем фискальных властей.

Телец

Звезды советуют Тельцам обратить внимание на соблюдение правил техники безопасности при работе с техникой и электричеством. Дело в том, что этот день отмечен повышенной вероятностью чрезвычайных происшествий, технических аварий, сбоев в работе электроприборов. Не рекомендуется проводить испытания новой техники, запускать производственный конвейер после проведенного ремонта.

Близнецы

Близнецам в этот день звезды не советуют выступать на публике с научными докладами, а также сдавать экзаменационные и контрольные задания перед учеными и преподавателями. Возрастает вероятность того, что ваши знания будут оценены искаженно и с явным преуменьшением их значения. В результате вы рискуете потерпеть фиаско.

Рак ‌‌

У Раков сегодняшний день не обойдется без помех и сбоев в текущей работе. Это особенно относится к тем, кто работает в совместных предприятиях, за границей, в рекламных агентствах, юридических службах, в туристических агентствах. Мелкие неприятности по рабочим моментам приводят к напряжению отношений с коллегами. Возможно, вашей квалификации окажется недостаточно для успешной работы.

Лев ‌‌

Львам в этот день следует быть предельно аккуратными и осмотрительными при оформлении финансовых документов, заполнении электронных форм реквизитами к отправке банковских платежей. Дело в том, что сегодня вы будете склонны путаться и ошибаться в цифрах. Труднее всего придется офисным служащим и банковским работникам.

Дева ‌‌

У Дев это достаточно нервный день для профессиональной деятельности. Прежде всего, речь идет об арендаторах, работниках агентств по сделкам с недвижимостью, строителях, фермерах. Могут обостриться отношения с вашим основным деловым партнером. У иногородних работников будут проблемы с регистрацией. Не торопитесь оформлять аренду.

Весы ‌‌

У Весов в этот день может осложниться работа с информацией. Особенно трудно придется тем, чья работа связана с частыми поездками, перемещениями и контактами. Неблагоприятен день для оформления и визирования финансовых отчетов и прочих деловых бумаг – вы можете столкнуться с бюрократическими проволочками. Из-за неправильно понятой информации вы можете допустить ошибку.

Скорпион

Скорпионам сегодня трудно будет оценить материальные последствия от тех или иных своих действий. Возможно, вам придется принимать решения в условиях дефицита достоверной информации. Поэтому столь велика вероятность принятия ошибочных решений, ведущих к материальным потерям. Чтобы минимизировать риски, звезды не рекомендуют вам втягиваться в финансовые авантюры.

Стрелец

Высокая эмоциональность и спешка в принятии решений – вот что будет характерно для делового поведения Стрельцов в этот день. Ваши личные инициативы не принесут положительного результата. Тем, кто привык действовать самостоятельно, придется нелегко. Наиболее оптимальная тактика в этой ситуации – пустить дела на самотек и не начинать по собственной инициативе ничего нового.

Козерог

У Козерогов этот день сложится крайне неблагоприятно для контактов с иностранцами. Деловая переписка может затруднить экономическое сотрудничество. В этот день вы вряд ли сможете похвастаться крепкой памятью или быстрой сообразительностью. В работе этот день связан с сильными искажениями в информационном поле. Обязательно перепроверяйте поступающую информацию на предмет её достоверности.

Водолей

Водолея звезды категорически не советуют сегодня заниматься коллективными видами деятельности. Нежелательно принимать участие в собраниях акционерных обществ, обсуждать планы на будущее в группе единомышленников, заниматься проектно-конструкторскими разработками. Все эти виды деятельности чреваты материальными убытками и непониманием.

Рыбы ‌‌

Этот день складывается неблагоприятно для Рыб, ориентированных на карьерное продвижение. Старайтесь выполнять в точности все то, что говорит или приказывает вам начальство. Любая попытка проявления инициативы или самодеятельностью будет наказуема. Не рекомендуется делать публичные заявления и вступать в споры с начальством.