Освобождаемся от груза прошлого — гороскоп на 14 ноября

28-29 лунные сутки. Сегодня развернувшийся Марс дает импульс новому этапу внешних действий, но требует соответствующей внутренней настройки и сброса лишнего балласта.

Близкое Новолуние в Скорпионе дает окунуться в прошлое перед тем, как окончательно расстаться с ним. Мыслеформы этих суток обладают большой властью. Важно использовать ее конструктивно, формируя полезные настроения. Опасно думать о плохом, отождествляться с неудачным образом, смотреть «не те» фильмы, потакать зависимостям, поддаваться внушениям и обольщениям, ложно толковать сны. Стоит контролировать игры памяти, тягу к психологии, магии, эротике.

Овен ‌‌

Сегодня у Овнов появится интуитивное желание подвести черту под полосой хлопот, которая грозила затянуть их в болото прошлого. Для этого им придется снизить внешнюю суету и вступить в резонанс с «тонким миром». Хорошо проводить в эти сутки мероприятия по сбросу накопленного ранее токсичного балласта и ритуалы, нацеленные на отпускание давних психологических проблем (страхов, зависимостей, маний).

Телец

Тельцам сегодня стоит прислушаться к собеседнику (в том числе, зашифрованным в его речи намекам). Вдвойне информативным будет мнение многолетнего партнера, ключевого клиента, старого друга, прежнего работодателя, другой важной для вас персоны. Пора подвести черту под отношениями или их долгим этапом. Тельцам-родителям звезды советуют отнестись с пониманием к заявлениям детей, особенно, выросших.

Близнецы

Сегодня Близнецам полезно оценить состояние своего здоровья и подвести черту под долгим периодом своей вынужденной зависимости (например, от лечения болезни или труда в роли младшего персонала). Приближается финал в уборочных, ремонтных, профилактических, проверочных работах, важный рубеж в отношениях с коллегой, врачом или помощником. В фокусе внимания может оказаться судьба домашнего питомца.

Рак ‌‌

Сегодня Ракам полезно отдохнуть в интимной атмосфере, уединиться или сократить общение до пары близких людей. Можно уйти в мир кино, музыки, воспоминаний, снов, эротических фантазий. Возможно отождествление с любимым героем фильма или игры. Также, этот день поможет вам оценить плоды вашего творчества или долгих духовных исканий, сохранить в памяти идеальный образ, глубже понять потребности детей.

Лев ‌‌

Сегодня Львам полезно оценить свой статус в семье и роль в близких отношениях, домашнюю ситуацию, текущий эмоциональный фон, физическое и духовное здоровье. Для некоторых Львов центральной фигурой может стать другой человек: родитель, постоянный партнер, ребенок, арендатор или владелец жилья. Хороший знак - ровное настроение и самочувствие. Уныние и хвори намекнут на хроническое неблагополучие.

Дева ‌‌

Сегодня на Дев влияет окружение в целом или его отдельные представители. Воспоминания этого дня усиливают желание исповедаться, вы можете поделиться с кем-то сокровенным сами или узнать чужую тайну. Может стать важной персона родственника, собеседника, попутчика, соседа. Девам-интровертам будет важнее мнение друга по переписке или возможность слиться с любимым героем (например, персонажем игры).

Весы ‌‌

Сегодня Весам полезно обозреть и систематизировать свои сокровища. Некоторые подержанные вещи могут получить для вас сакральный смысл, войти в коллекцию или стать напоминанием о прошлом. Хорошо заниматься напитками, лекарствами, интимными аксессуарами, принадлежностями для сна, фильмотекой или фонотекой. Важно иметь полное взаимопонимание с человеком, которому вы доверяете свои вещи или деньги.

Скорпион

Для Скорпионов это важный день, который им стоит целиком посвятить себе и своим нуждам. Сферы, на которые звезды советуют вам обратить особое внимание - самочувствие, эмоциональный и ментальный фон, питание, быт, отношения с близкими и жизнь духа. Это хороший момент для осознания прежнего опыта и прощания с отжившими гранями прошлого, которые долго служили вам главной целью или смыслом бытия.

Стрелец

Сегодня звезды рекомендуют Стрельцам уединение и покой (либо сужение круга контактов и отказ от лишней суеты). Одиночество поможет прислушаться к своим ощущениям, предаться воспоминаниям, подвести итоги, разобраться в преподанных жизнью уроках. Вы сможете вспомнить о духовной стороне бытия или привести в порядок накопленные материальные ресурсы. Снижение нагрузок и сон помогут восстановить силы.

Козерог

Сегодня Козероги склонны к ностальгии, сильно привязаны к старым друзьям и зависимы от своих прежних успехов. Это день философской и житейской мудрости. Он пройдет на хорошей волне, если у вас остался хотя бы один единомышленник, а также, если вы смогли удержать и закрепить свои достижения. Важно отделить ценное наследие прошлого от сопутствующей негативной «шелухи» - например, плохих привычек.

Водолей

Сегодня Водолеям не стоит недооценивать роль отдельной персоны в своей жизни. Это может быть родитель, начальник, партнер, ребенок, друг или иное лицо, с которым связаны ваши цели. Одновременно, день подчеркивает магическую власть того образа, к которому бессознательно тяготеете вы сами. Мечтая о новом статусе, постарайтесь не стать заложником своих же прежних стереотипов или случайных фантомов.

Рыбы ‌‌

Для Рыб это день удачи, а также верности мечтам, поклонения идеалу или ухода в воображаемый мир. Легко настроиться на нужную душевную волну, впасть в духовный или эмоциональный экстаз. Идеализация поможет не видеть недостатков интересующего человека (особенно, если вас разделяет расстояние, время или культурная пропасть). Хорошо подводить итоги путешествий, учебы, творческих и духовных исканий.