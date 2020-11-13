Гороскоп для Скорпиона на 2021 год

В 2021-м Скорпионам впервые за долгое время не будет хотеться отдавать всего себя работе.

В год Быка стоит уделить время другим темам: семье и месту жительства. Захочется укрепить отношения: создать ячейку общества, а затем увеличить ее в размерах. Сделать ремонт в квартире, а может и вовсе купить новую — гулять так гулять.

Год Быка начнется ярко: с переезда, смены работы или апдейта отношений. Но метаться между возможностями — плохая стратегия. Пользуйтесь ими по очереди. И не концентрируйтесь на чем-то одном, в 2021 будет много важных знакомств, нужное не упустите.

Весной Скорпиона ждут новые вызовы. И лучше их преодолевать в компании, а не в одиночку. Когда решите искать союзников, вспомните: новое — хорошо забытое старое. В этот период мотивация может вас ненадолго покинуть. Вспомните, ради чего стараетесь, а если не поможет… Что ж… Это время для тех, кто силен духом.

Осенью стоит рискнуть, но в пределах разумного. Можно начать новый проект, вложить деньги в инвестиции или попросить повышения. Но про азартные игры забудьте — останетесь в дураках, да еще и без денег. И не забывайте проводить больше времени с близкими, их поддержка дает вам необходимый ресурс.

К концу года все подуспокоится. И пока остальные знаки будут метаться, пытаясь завершить дела, Скорпион будет продолжать медленно, но верно идти к своей цели. Не берите в это время отпуск, сейчас лучше плотно поработать — это воздастся. А если все же захочется отдохнуть, проведите время дома, с близкими. К тому же, вы давно хотели сделать ремонт.