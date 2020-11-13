Пророк из Америки назвал знаки, которым повезет в 2021 году

Приближается 2021 год. Известный американский футуролог и пророк, автор книги «Послания из космоса» Гордон Майкл Скаллион назвал 4 знака зодиака, для которых следующий год станет очень удачным.

Тельцу повезет в личной жизни. Тех, кто был в поиске, судьба наконец-то сведет со второй половинкой и подарит возможность начать счастливую совместную жизнь. Для семейных Тельцов 2021 принесет пополнение в семье или удачно разрешит все семейные конфликты.

Близнецов ждет неожиданный финансовый успех. Это может быть как получение наследства или выигрыш в лотерею, так и выгодный брак или удачная игра на бирже. И, что самое приятное, Близнецам не придется прилагать практически никаких усилий для такого поворота событий.

Для Льва год окажется прекрасным в профессиональной сфере. Проекты, начатые в текущем году, начнут приносить хорошие финансовые дивиденды. Продвижение по карьерной лестнице ускорится. К концу 2021 Лев достигнет того, к чему так стремился: высокий статус и прекрасное материальное положение.

Скорпион получит возможность осуществить свое самое заветное желание, но для этого его нужно будет загадать под бой курантов в новогоднюю ночь. К какой бы сфере не относилось задуманное, в течение года все обстоятельства сложатся так, что к началу следующей зимы Скорпион получит то, о чем так мечтал.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог