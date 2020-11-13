Гороскоп для Стрельца на 2021 год

2021-й год для Стрельцов будет нестандартным, нестабильным, но очень плодотворным.

Отсидеться на месте не удастся. Вселенная унесет Стрельцов вихрем новых знакомств и начинаний далеко-далеко. Может быть, даже в другую страну. И вообще, этому знаку захочется многое изменить в своей жизни. И начнут они с круга общения. Но это потом. Начало года же выдастся довольно спокойным. Да, окружающих будет разрывать в водовороте событий, но Стрельцы будут лишь с любопытством глядеть на это со стороны. Их это тоже ждет, но позже. Так что пока можно расслабиться и сконцентрироваться на реализации своих амбиций. А их у вас много. Главное — запомните: рисковать и действовать в одиночку нельзя. Собирайте вокруг себя команду супергероев, чтобы сделать что-то космическое.

Весной жизнь Стрельцов засияет новыми красками: новые знакомства, крутые возможности в карьере или глобальный переезд. Если хочется кардинально изменить свою жизнь, нужно это делать. Сейчас или никогда, помните? Но пусть смелость не ослепляет: неудачи будут. Причем — спасибо Меркурию — они придут не одни, захватят с собой целую команду поддержки: проблемы со здоровьем и деньгами. Но не вешайте нос, Стрельцы. Или хотя бы не накручивайте себя. Все будет, но не сразу.

В июле Стрельцов ждет еще больше испытаний. Но пусть их количество не пугает: со всеми преградами вы быстро справитесь и без всяких суперсил. Зато поймете, что способны на большее и начнете выкладываться на все сто. Руководство, да и Вселенная такой подход точно оценят — получится нехило увеличить доход. А еще — обзавестись новыми и ключевое слово – полезными знакомыми. И помните: в любви, как и на войне, важна стратегия — не идите на поводу эмоций.

В конце года ветер перемен утихнет — можно выдохнуть. Но сбавлять темп не стоит: закончили один проект, сразу беритесь за следующий. Тем более мотивации и энергии у вас хоть отбавляй — не время упускать возможности.