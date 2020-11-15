Мы в ответе за тех, кого приручили — любовный гороскоп на 15 ноября

Сегодня партнер будет остро нуждаться в вашей помощи и поддержке.

Овен ‌‌

Астрологические влияния этого дня поставят Овнов перед желанием сменить имидж для того, чтобы вызвать восхищение любимого человека. Постарайтесь не переусердствовать с экстравагантностью. Если вы пока одиноки, будьте сами собой и не пытайтесь соответствовать ожиданиям окружающих.

Телец

Здравый смысл и умение оценить перспективу в отношениях с любимым человеком помогут в этот день Тельцам достойно выйти из щекотливой ситуации. Если вы пока не встретили свою любовь, постарайтесь проявить осмотрительность в новых знакомствах.

Близнецы

Не исключено, что для Близнецов день сложится эмоционально напряженным. Постарайтесь контролировать свои чувства и не допустить осложнений в отношениях с любимым человеком. Если вы пока не встретили вторую половинку, сегодня воздержитесь от знакомств.

Рак ‌‌

Возможно, сегодня вам захочется поразить любимого человека своими талантами и деловыми достижениями. Скорее всего, у вас это получится и положительно отразится на отношениях с партнером. Одиноких Раков ждет неожиданная встреча, но чем она закончится не берутся предсказать даже звезды.

Лев ‌‌

Львам захочется встретиться со своей бывшей любовью. Однако это может не понравиться вашей второй половинке, что партнер не преминет высказать. Если вы пока одиноки, придумайте повод для знакомства с достойным представителем противоположного пола.

Дева ‌‌

Скорее всего, в этот день Девам станет известна некая информация, которая, в свою очередь, крайне заинтересует вашего любимого человека. Постарайтесь прояснить намерения партнера, а уж потом действуйте. Если вы пока одиноки, постарайтесь не принимать решения спонтанно.

Весы ‌‌

Если обстоятельства подталкивают вас к тому, чтобы изменить точку зрения, постарайтесь этому не сопротивляться. В конечном итоге ситуация обернется в вашу пользу. Одиноким Весам в устройстве личной жизни желательно наметить четкую линию поведения и следовать ей.

Скорпион

В этот день постарайтесь не разочаровать любимого человека, если он постарается доставить вам максимум комфорта и удовольствия, но сделает это несколько неуклюже. Одиноким Скорпионам звезды советуют обратить внимание на человека, который давно к вам неравнодушен.

Стрелец

Сегодня Стрельцов ожидает всплеск романтических чувств по отношению к любимому человеку. Если вам захочется совершить чудо ради второй половинки, искренне поверьте, что вы это сможете. Одиноких Стрельцов ждет приятное общение с коллегами противоположного пола.

Козерог

Не исключено, что в этот день события подвергнут вас испытаниям на прочность чувств в адрес второй половинке, которое вы достойно выдержите и выйдете победителем. Одиноким Козерогам придется продумать новую линию в поиске любви.

Водолей

Возможно, в этот день не все задуманное вами, исполнится быстро и легко. Звезды советуют не отступать и достичь желаемого, что вызовет всплеск нежных чувств со стороны вашей пассии. Одиноким Водолеям нежелательны поспешные решения в отношении нового увлечения.

Рыбы ‌‌

Звезды подсказывают, что сегодня Рыбы будут в ответе за любимого человека как за беззащитного ребенка. Постарайтесь не допускать никаких неожиданностей, и неприятная ситуация обойдет вас стороной. Если вы пока одиноки, сердце подскажет на ком остановить выбор.