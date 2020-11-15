Поставьте карьеру на паузу — финансовый гороскоп на 15 ноября

Сегодня стоит отдавать все силы карьере и пробивать себе место повыше. Расслабьтесь.

Овен ‌‌

Овнам в этот день будет непросто заставить себя сосредоточиться на каком-то одном направлении деятельности. У вас будет много новостей, которые лишь отвлекут вас от серьезной работы. Вы будете эмоционально вовлечены в новостные информационные потоки, и это может привести к пустой суете. Для карьеры этот день пройдет относительно спокойно.

Телец

Тельцам в этот день придется часто сталкиваться с проблемами, основной причиной которых будет нехватка финансовых ресурсов. Возможно, настала пора подумать о том, чтобы более рационально расходовать деньги. Ведь, сколько бы много вам ни удалось заработать денег, а их все равно будет недостаточно при нерациональных тратах. С осложнениями могут сталкиваться работники банков.

Близнецы

У Близнецов в этот день могут осложниться отношения с людьми, которые являются для вас либо деловыми партнерами, либо клиентами. Во втором случае ситуация может сложиться так, что вы при приеме или выполнении клиентского заказа что-то забудете, упустите из виду. И это может стать поводом для претензий. Высокая эмоциональность может привести к тому, что вы будете излишне нервно реагировать на неприятности.

Рак ‌‌

Для Раков сегодня основной проблемной темой могут стать взаимоотношения с коллегами. Психологическая атмосфера в трудовом коллективе будет излишне насыщена эмоциями. Одной из причин этого могут стать интриги, выяснения отношений с переходом на личности. Постарайтесь держать свои эмоции под контролем и оценивать коллег исключительно по их профессиональным, а не личным качествам.

Лев ‌‌

Львам, учащимся на платных курсах повышения квалификации, сегодня будет непросто совладать со своими эмоциями. Может внезапно выясниться, что вы возлагали больше надежд на это обучение, чем оно вам может дать в реальности. В плане профессионального роста этот день мало что даст вам. Вы будете склонны распылять усилия на несколько новых для себя направлений.

Дева ‌‌

Девам в этот день будет непросто выполнять профессиональные обязанности на своем рабочем месте. Это особенно относится к офисным служащим. Например, вас могут временно перевести работать в другой кабинет или в вашем кабинете параллельно будут проводиться ремонтные работы. Все это, так или иначе, будет отвлекать и создавать неудобства.

Весы ‌‌

У Весов сегодняшний день может быть связан с обширными контактами. Это может быть интересным в плане человеческого общения, однако на профессиональную деятельность это будет влиять как сильный отвлекающий фактор. Возможно, вы окажетесь эмоционально вовлеченными в какую-то историю. Будьте осмотрительнее в поездках, не потеряйте документы и деньги.

Скорпион

Скорпионам в тот день, возможно, придется расходовать больше денег, чем предполагалось изначально. Возможно, у вас вырастут материальные потребности из-за желания купить ту или иную вещь. А текущие доходы вряд ли будут покрывать расходные статьи вашего бюджета. Также это не лучший день для усилий, направленных на совершенствование профессионального мастерства.

Стрелец

У Стрельцов этот день может быть связан с завышенными ожиданиями и разочарованиями. Склонность бурно и открыто выражать свои эмоции может сослужить вам дурную службу. Это особенно относится к тем, в чьи профессиональные обязанности входит индивидуальное обслуживание клиентов. Старайтесь демонстрировать заинтересованность исполнить наилучшим образом запросы клиентов.

Козерог

Козерогам в этот день для успешной профессиональной деятельности будут мешать трудности индивидуального порядка. В первую очередь вы можете начать сомневаться в целесообразности тех или иных действий. Вот эти внутренние психологические трудности могут негативно повлиять на успешность и динамику вашей деловой активности. Воздержитесь от деловых поездок.

Водолей

Водолеям в этот день звезды советуют не отрываться от земли в своих мечтах и планах, и стараться быть хоть немного практичнее. Это непростой день для тех, кто вынужден выполнять свои профессиональные обязанности не в одиночку, а в составе творческого коллектива. Сейчас вам будет довольно таки трудно добиться слаженного и четкого взаимодействия с коллективом.

Рыбы ‌‌

У Рыб этот день будет связан с непостоянством при взаимоотношениях с вышестоящим начальством. Поэтому не стоит доверять сиюминутным обещаниям начальства по поводу карьеры, выплаты премии и прочего. Лучшая тактика для вас сейчас – не бросаться сразу же исполнять поручения, а немного подождать, сделать паузу. И, возможно, вы вскоре дождетесь другого распоряжения, которое отменит предыдущее.