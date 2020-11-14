К вечеру проснется дух авантюризма — гороскоп на 15 ноября

1-30 лунные сутки. Начало очередного лунного цикла обещает быть спокойным.

Вплоть до вечера будут преобладать такие черты, как инертность, пассивность, осторожность, скрытность. Это время мудрости, смирения, умеренности. Можно использовать его для отдыха, уединения или медитации. Среди возможных негативных проявлений - навязчивые мысли, зависимость от дурных привычек и зацикленность на прошлом. Вечерняя ингрессия Луна в знак Стрельца добавит ситуации динамики, а настроение изменит на более бодрое и предприимчивое. К ночи многих может потянуть на романтику, приключения, поиски, путешествия или перебор вариантов.

Овен ‌‌

Овнам вплоть до вечера предстоит избегать авантюр и перестраховываться. При необходимости, будьте готовы проявить пассивность и мнимую покорность обстоятельствам, «посидеть в засаде». Рекомендуется контроль за аппетитами, не стоит допускать разгула чувств и инстинктов. Новый всплеск энергии ожидается в конце дня. Если при этом вы войдете во вкус, начатое вами мероприятие затянется за полночь.

Телец

Сегодня звезды советуют Тельцам считаться с настроением партнера или другого важного человека. Если он или она нуждается в личном пространстве, вам не стоит препятствовать этому желанию и навязывать свое общество принудительно (в том числе, в форме заботы и «полезных услуг»). Вечером спокойный настрой сменится более авантюрным и бесшабашным, возможна новая встреча и тайное совместное приключение.

Близнецы

Близнецы вплоть до вечера во власти обстоятельств, зависимы от самочувствия или старого долга. Многих Близнецов ограничит необходимость заботиться о доме или за кем-то ухаживать. Душевный и физический подъем ожидается в конце дня, но вряд ли генератором идей станете вы сами. Скорее, вас «расшевелит» партнер или заразит своим азартом окружение. Вас могут втянуть в игру или в шуточное соревнование.

Рак ‌‌

Пока не настал вечер, звезды советуют Ракам отдыхать. Основная часть этих суток пройдет спокойно и предсказуемо, но в конце дня вам будет трудно избежать новых хлопот (или продолжения старых). Не исключено, что вам придется прийти кому-то на помощь, лишний раз выгулять питомца, провести тренировку, подготовку. Также, вы можете вернуться к перебору вариантов решения какой-то нестандартной задачи.

Лев ‌‌

Основую часть дня Львам стоит провести в психологически комфортной обстановке. Если не нравится домашняя атмосфера, стоит поискать другое решение, но лучше, чтобы место было знакомым и тихим. Возможно, вам подойдет ваш старый офис, пустая собачья площадка или кабинет семейного врача. Вечером вы станее бодрее, у вас появится настроение для дела, игры, прогулки, разминки, подготовки к путешествию.

Дева ‌‌

Утром и днем Девам нужна предсказуемость и эмоциональная гармония с близким окружением. Многие Девы это получат, но обратной стороной стабильности может стать болото уныния и скуки. Вечером покой и единство душ могут оказаться иллюзией (в том числе, в семье), зато появится динамика. Лучше не напрашиваться в конце дня на личные беседы, а поддаться спонтанному импульсу, заняться игрой или делом.

Весы ‌‌

Сегодня обстоятельства заставляют Весов быть более эмоциональными, чем всегда, и при этом оставаться пассивными. Максимум, что советуют вам делать звезды до наступления вечера - поддерживать порядок. Нежелательно устраивать шоппинг и заставлять себя делать что-либо через силу. Рост активности ожидается лишь в конце дня. Это подходящее время для личных встреч, прогулок, возврата к сотрудничеству.

Скорпион

До прихода вечера Скорпионы сегодня могут никуда не спешить и быть собой. Никто не помешает им остаться на подходящей душевной волне, следовать своим давним привычкам и потакать случайным капризам. Можно позволить себе отдых, размышления, медитацию, уединение. Однако вечером обстоятельства вырвут вас из вашей личной «нирваны». Возможно, вам придется вернуться к работе или заняться срочным делом.

Стрелец

Для Стрельцов этот день может начаться с инертности, уединения, навязчивых мыслей, мудрой осторожности или чрезмерного скепсиса. При хорошем тонусе, это подходящее время для медитации или сознательного сброса лишнего балласта. Вечер подарит свежие силы и искру спортивного азарта, которую не стоит гасить. На ночь глядя можно размяться, решиться на мелкую авантюру или сделать очередной ход в игре.

Козерог

Пока не настал вечер, у Козерогов есть время убедиться в чем-то важном. Например, в преданности друзей. Если вам все еще дороги нереализованные планы прошлого, стоит удостовериться, что вы сможете переработать их под новые жизненные реалии (в противном случае, это мертвый груз). В конце дня полезно сменить обстановку на более динамичную: отвлечься от воспоминаний и навязчивых мыслей, прогуляться.

Водолей

Утром и днем Водолеям лучше не увлекаться мечтами о будущем и не делать выбор. В это время жизнь может навязать токсичный сценарий, нарисовать мрачную или ложную перспективу. Вместо личностного и профессионального роста, вы рискуете вновь вступить в порочный круг и обречь себя в будущем на «день сурка». Вечер подходит для разминки, свидания, небольшой авантюры, развлечения или пробного шага.

Рыбы ‌‌

Основная часть дня пройдет для Рыб спокойно и вполне предсказуемо. Это время эмоциональной стабильности, духовной гармонии и защиты от внешних проблем. Возможны нотки грусти и ностальгии, склонность к философствованию. Важно пользоваться прежними возможностями и правами (в том числе, за границей и в зарубежных сообществах), пока они имеют силу. Вечер подтолкнет вас к активности и авантюризму.