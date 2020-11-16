От чего на самом деле умерла народная целительница Джуна

В 2015 году Евгении Давиташвили, больше известной как ясновидящая Джуна, не стало. По официальной версии женщина скоропостижно скончалась от инсульта в возрасте 65 лет.

А правда ли это? Есть мнение, что народную целительницу специально свели в могилу, чтобы завладеть ее квартирой, деньгами, драгоценностями и антиквариатом. Люди, близко общавшиеся с Джуной, утверждают, что в последние годы с экстрасенсом происходило много странных событий.

Инсульт или кома?

Первым зерно сомнения поселял актер Станислав Садальский — хороший друг Евгении Давиташвили. По его словам, медиум всегда обладала железным здоровьем и, несмотря на массу вредных привычек, ни разу не попадала в больницы. А, начиная с февраля 2015 года, Джуна внезапно начала чувствовать себя с каждым днем все хуже и хуже. Возможно, сказалось неудачное падение: однажды ясновидящая споткнулась и сломала несколько ребер.

Также Садальский утверждает, что на самом деле никакого инсульта не было. Джуна попала на плановую операцию по улучшению проходимости артерии. Однако сразу после хирургического вмешательства целительница впала в кому и спустя два дня скончалась, не приходя в сознание. Настоящую причину смерти врачи почему-то решили скрыть. Возможно, они вступили в сговор с людьми, решившими умертвить Евгению Ювашевну и унаследовать ее состояние.

Все это напоминает жуткий триллер, перенесенный в реальность. Впрочем, большой вопрос, стоит ли верить Станиславу Юрьевичу на слово. Учитывая, что при жизни Джуна не раз хвасталась секретом бессмертия, доступным лишь ей, Садальский вполне мог придумать легенду, чтобы обелить подругу. А на самом деле она, как совершенно обычный человек, умерла от целого букета хронических болезней, вызванных алкоголизмом.

Сомнительные родственники

В доме Джуны было полно ценных вещей: авторские картины, дорогие украшения, золотая корона ассирийской царицы… А вот прямого наследника не было. Единственный сын экстрасенса Вахо погиб еще в 2001 году, так и не подарив матери внуков. Есть, конечно, версия, что у Евгении остался биоматериал сына, из которого она вырастила ребенка и спрятала в другой стране, но эта история звучит слишком фантастически.

По факту Джуна была полностью одинокой. Правда, после ее смерти из ниоткуда объявилась целая толпа родственников, о которых раньше никто не слышал. Люди, вхожие в дом целительницы, говорят, что теперь по ее четырехэтажному особняку на Старом Арбате рыскают незнакомцы восточной национальности и пытаются доказать свои права на пространство и имущество.

Близкие Джуны вспоминают, что у той действительно была большая родня. Однако ясновидящая не любила обсуждать эту тему — она была в обиде на домашних. По ее словам, о ней вспомнили лишь после того, как она переехала в Москву и заработала много денег. А сейчас вообще нельзя сказать наверняка, являются ли все эти пришлые племянники, дяди, тетки и троюродные братья настоящей семьей Евгении Ювашевны.

Татьяна Хайер

Еще один человек, вызывающий подозрения — некая Татьяна Хайер, крепко сдружившаяся с Джуной за несколько месяцев до инсульта. Она называла себя «душеприказчицей» экстрасенса и утверждала, что их свела судьба. Знакомые вспоминают, что Татьяна буквально ни на шаг не отходила от целительницы и помогала ей по дому — после травмы здоровье Давиташвили оставляло желать лучшего.

Заза Габеедава, приятель Джуны, предполагает, что Хайер подослали люди, которые позже наводнили особняк целительницы. Есть вероятность, что женщина отправляла к советской знаменитости липовых врачей, давала ей лекарства-пустышки и, возможно, даже подсыпала яд в пищу. Правда, об этом мы вряд ли узнаем наверняка. Смерть Джуны не расследовали и, скорее всего, она так и останется загадкой для всех интересующихся.