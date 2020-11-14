Фэншуй-прогноз на 2021 год: северо-запад. Звезда-сплетница.

После 4 февраля 2021 года северо-запад утратит часть былой энергетической привлекательности. На смену лучшей звезде периода в сектор прилетит малопривлекательная звезда Семерка-алая.

В текущем поколении звезда считается несвоевременной, злой звездой, провоцирующей агрессию, воровство, сплетни, споры и наказания. Кроме того, довольно часто звезда провоцирует проблемы от неуместно сказанного слова.

В новом году это будет особенно актуально. Поскольку залетевший сюда дух-посредник Лю Хэ обычно склоняет ко множественным связям, а Врата Великолепия – к публичным высказываниям, особенно красочные из которых имеют обыкновение очень быстро распространяться и по пути обрастать новыми интересными подробностями.

Во избежание проблем, связанных с лишней болтовней, а также для защиты дома от других проявлений агрессивного поведения Семерки (грабежа, судебных проблем, сплетен за вашей спиной) обязательно поставьте у северо-западной входной двери большой стеклянный сосуд с чистой водой, можно подсоленной.

В таком случае вода в емкости начнет немного испаряться, а соль выделяться, она начнет «расти», покрывая края емкости белым налетом. Так и должно быть. Меняйте эту воду каждые 1-2 месяца, если она загрязняется, или просто долейте воды и досыпьте соли, если увидите, что соль перестала расти.

Ну а тот, кто желает использовать энергию Семерки в конструктивном варианте, может присмотреться к тем видам продуктивной жизнедеятельности, которым звезда покровительствует. Это, прежде всего, деятельность, связанная с активным говорением, сфера активных продаж, консультирование, юриспруденция, метафизика. А также: работа в силовых структурах, хирургия, стоматология, косметология, ювелирное производство, высокотехнологичное производство.

В материальном отношении в новом году северо-запад может оказаться вполне перспективным, поскольку знак денег в годовой карте Ци Мень Дун Цзя находится именно здесь, на северо-западе. Множитель всего дух Лю Хэ говорит о том, что эти деньги, пусть и не скоро и не масштабно, но все-таки множатся. Дух будет поддержан очень благоприятной и гармонично проявляющейся в северо-западном доме благородной звездой Тянь Синь.

Это звезда врача, но не только. Тянь Синь – звезда любого Мастера, который может помочь в решении ваших проблем. Поэтому северо-запад – это правильное направление для поиска нужного специалиста в 2021 году.

Позитивный ряд дополнит Счастливый Благородный года. Его обителью станет область северо-запад-1 (треть северо-запада, примыкающая к западу). Активация энергии этой горы в хорошее время будет способствовать приподнятому настроению и стимулировать ощущение счастья.

С пожеланием фэншуйного года, Султанбекова Шели,

эксперт китайской метафизики (Ба Цзы, Фэншуй, Ци Мень Дун Цзя)