Бежим к цели со всех ног — гороскоп на 16 ноября

1-2 лунные сутки. Сегодня Луна в Стрельце приглашает к активному образу жизни и обещает подвижки в текущих делах.

Азарт и легкость на подъем будут сопровождаться рассеянностью, попыткой схитрить или склонностью к иллюзиям. Успех вероятнее при честной игре. День хорош для отдельных спонтанных акций и не слишком удачен для плановых долгосрочных начинаний. Он дает нужный настрой для путешествий, тренировок в полевых условиях и вылазок на природу, для романтических свиданий в активном формате, для посещения катка, стадиона, автодрома. Удачный момент для тесного контакта с животными (особенно собаками и лошадьми),

Овен ‌‌

Овны вплоть до ночи будут энергичными. Основную часть этой энергии лучше направить на возврат к отложенным полезным начинаниям - например, на освоение прогрессивных профессиональных методик, свежих идей или новых территорий. Также, день хорош для любых дел, требующих смелости, для путешествий, разведки, занятий спортом. Ловушки этого дня связаны с идеализмом, тайными иллюзиями, ложными надеждами.

Телец

Сегодня Тельцам лучше не связывать себя лишними условностями. Не стоит заранее бояться экзотики, приключений, совместных авантюр, иметь предубеждение против всего чужого. Консерватизм окажется единственным препятствием, мешающим вам распробовать вкус другой жизни. Внимание: нежелательны начинания на постоянной основе. При рискованных трюках стоит учесть, что вы действуете без правил и страховки.

Близнецы

Ситуации этого дня приглашают Близнецов к подвижному образу жизни, к деловому сотрудничеству, романтике или продолжению дружеской авантюры. Но у самих Близнецов не всегда будут на это ресурсы. Может помешать занятость, недомогание или неудачный настрой. Важные отношения вам сегодня лучше поддерживать, а не развивать. Главная опасность дня - старые иллюзии, не стоит гнаться за миражами прошлого.

Рак ‌‌

Ракам звезды советуют использовать этот день для энергичных занятий - например, для возврата к прерванным тренингам. Активный образ жизни поможет втянуться в рутинные повседневные хлопоты, продвинуться в карьере, отвлечься от сложностей в семейной жизни, жилищных делах, отношениях. Целевую физическую активность можно заменить общей подвижностью, не стоит отказываться от командировки или прогулки.

Лев ‌‌

Сегодня Львам обеспечен прилив физической энергии. Не стоит пропускать удачный момент для тренировок, активных поисков, разведывательных действий, а также для деловой активности (особенно, каких-либо коротких совместных акций). Не столь удачно обстоят дела с подъемом духа. Многие Львы в душе останутся пессимистами, будут склонны смотреть на себя и ситуацию скептически, проявят духовную слабость.

Дева ‌‌

Сегодня звезды не советуют Девам начинать что-либо на постоянной основе: велика вероятность остаться без регулярной поддержки, пуститься в долгое плавание без надежной навигации. Энтузиазм этих суток вам лучше направить на преодоление оставшихся трудностей, или на дела, в которых нужна лишь смелость для рывка. Хорошо сделать что-то по дому, заняться ремонтом машины или нуждами домашних животных.

Весы ‌‌

Сегодня Весам стоит активнее взаимодействовать с людьми, не обращая внимание на мелкие недоразумения и неясности. День поможет возобновить прерванное деловое сотрудничество. Если имела место ссора, общее дело ускорит процесс примирения. Положительная динамика ожидается и в сфере личных отношений. В то же время, это не лучший момент для решающего шага, с важной инициативой желательно повременить.

Скорпион

Скорпионам этот день поможет набрать темп и включиться в повседневную суету. Появятся силы для завершения затянувшихся старых дел или дальнейшего освоения новых полезных навыков. На эти сутки лучше не планировать приватные встречи и спокойное продолжительное общение: для этого вряд ли будут подходящие условия. Не стоит гнаться за выгодой, так как в финансовых вопросах у вас будут иметься иллюзии.

Стрелец

Сегодня выигрышная черта Стрельцов - энергия, а главная проблема - идеализм или склонность хитрить. Удача ждет там, где вы играете открыто и честно. Попытавшись провернуть хитроумную комбинацию, вы рискуете обмануть сами себя. Не поддаться искушению манипуляций поможет память о прежнем опыте. День благоприятен для деловой активности, занятий спортом, нового хода в игре, мелких инициатив в любви.

Козерог

Сегодня Козерогам полезно отойти от жестких правил и железной самодисциплины. Отказ от знакомых рамок не означает покоя: звезды лишь приглашают вас свернуть с накатанной колеи и приложить силы в побочном направлении. В эти сутки приветствуются подвижность и доля авантюризма, уместны разминки, прогулки, вылазки на природу, небольшие приключения, спонтанные короткие инициативы в доме или в бизнесе.

Водолей

Сегодня Водолеям лучше выбирать активный образ жизни и действовать с расчетом на будущее. В эти сутки приветствуются легкость на подъем и общий позитивный настрой. Удачный момент для поддержки делового и творческого сотрудничества, занятий спортом, развития романтических отношений. Не время ставить себе сверхзадачи и преследовать слишком крупные цели, для прогресса вполне хватит отдельных шагов.

Рыбы ‌‌

Рыб сегодня может подвести увлеченность. Под влиянием сегодняшней атмосферы вам легко стать азартным игроком, поторопиться или погорячиться. Также, вам стоит помнить о своей склонности к самообману и о досадных недоразумениях, не раз случавшихся ранее с вами по этой причине. Успех в делах возможен лишь при условии свободы от старых иллюзий - в противном случае, вас ждут те или иные разочарования.