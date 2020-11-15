Новолуние 15 ноября ударит по кошельку и любви

Утром 15 ноября новолуние в 24 градусе Скорпиона обращает на себя внимание соединения мощных планет – Юпитера с Плутона.

Напряжённой «квадратурой» к этой паре отметится Венера, а позитивным аспектом 60 градусов (секстиль) – сама точка Новолуния в виде соединения Солнца и Луны, что предвещает довольно активную программу месяца в публичном пространстве и большой политике.

Несмотря на переход Солнца с 22 ноября в знак Стрельца, событийная символика, связанная с восьмым знаком Скорпиона, и управителями этого знака – Марсом и Плутоном – будет оставаться очень активной и деятельной, невзирая на повсеместные карантины и локдауны, а это значит, что воинственная риторика, рискованные предприятия и громкие заявления высокопоставленных лиц будут в тренде ближайшей месяц.

Рассматриваемый лунный месяц – с 15 ноября до солнечного затмения 14 декабря – обещает быть очень активным в сфере финансов, банковского капитала и денежных обращений, а также лотерей и интереса к азартным играм.

Очень интересным для наблюдения в рамках месяца ожидается и процесс сближения Юпитера с Сатурном, точное соединение которых состоится в день зимнего солнцестояния 21 декабря в 1 градусе Водолея. Оно, кстати, является самым ожидаемым астрологическим событием не только года, а гораздо большего периода. Уже сейчас можно предполагать, что воодушевление и природный оптимизм Юпитера, по крайней мере в исследуемый месяц, будут переплетаться с формализмом и ограничениями Сатурна. Однако вместе с Солнцем в Стрельце (с 22.11) влияние Юпитера будет усиленно, что может в первую очередь сказаться на усилении уже действующей власти.

Начальный участок периода (с 15 по 21 ноября), пожалуй, ожидается наиболее конфликтным. Это всё из-за Венеры, которая под занавес своего транзита по Весам пройдёт конфликты с Плутоном, Юпитером и Сатурном. Так что ближайшая неделя – очень капризный отрезок времени прежде всего в сфере партнёрских и романтических связей, а также денежных отношений – выиграет тот, кто проявит терпение, не станет обострять конфликты. По возможности полезно повременить с крупными покупками и сделками.

Более благоприятна (за исключением двух дней) неделя с 22 по 29 ноября. 26-27 ноября старайтесь отказаться от самых важных дел. В день лунного затмения/полнолуния – понедельник, 30 ноября, тоже лучше отдохнуть от работы. Так или иначе эти сутки более конфликтны и менее эффективны в деловом плане.

Вторая половина лунного месяца (с 1 по 14 декабря) выглядит вполне стабильно по взаимосвязям планет. Стоит только тщательно проконтролировать дела, возможно не планировать ничего важного на более сложные, обманчивые дни: 4 и 9 декабря, и снизить деловую активность перед солнечным затмением – 14 декабря.

Serg Korablev