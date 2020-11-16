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5 знаков зодиака, которые живут по своим правилам

Рамблер2 часа назад

Смотрите ролик и узнайте про знаки зодиака, которые всегда живут по своим правилам и не станут подчиняться другим ни при каких условиях. Астрологи назвали пять знаков, твёрдо знающим свой путь. Для них не имеет значения мнение даже самых близких людей, поскольку они убеждены, что всё знают без чужих подсказок. Даже не пытайтесь давать им советы, это будет их только раздражать. Видео расскажет о тех, кому не писаны никакие правила.

Ранее «Рамблер» рассказывал, как узнать о темпераменте человека по знаку зодиака.

Знаки зодиака

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