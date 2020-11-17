4 вечных холостяка и холостячки в гороскопе

Некоторые люди слишком ценят собственную свободу, им сложно взять на себя обязательства и вступить в официальные отношения. Под какими же знаками рождены эти вечные холостяки?

Стрельцы слишком свободолюбивы. Люди, которые требуют постоянного внимания, только раздражают представителей этого знака. Любые обязательства их сковывают. Однако, если партнеру удастся доказать, что совместная жизнь может быть не скучной, а полной событий и приключений, то он может и соблазниться на подобную авантюру.

Ценят независимость, свободу и коллектив. Представителей знака Водолей влекут новые горизонты и открытия, так что брак для таких людей может стать обузой. Находиться под одной крышей с одним человеком для них невыносимо. Хотя, если партнер будет необычный и сможет заинтересовать Водолея, то их брак может стать интересным решением. Главное — не пытаться заставить Водолея подстраиваться под свои условия.

Живут с уверенностью, что достойны большего, поэтому часто заглядываются на других кандидатов, даже если рядом с ними самый лучший партнер. Такие действия, во-первых, могут обидеть вторую половину Льва, а во-вторых, чрезмерная разборчивость дает риск остаться одному до самой старости. Но надо отметить, что в отношениях Львы, как правило, щедрые и страстные партнеры.

Тельцы упрямы и не идут на компромисс. Представители этого знака зодиака скорее предпочтут остаться одинокими, чем подстраиваться под другого человека, уступать ему. К тому же рожденные под этим знаком зодиака люди вполне довольны собственной компанией. Но если вы уже оказались в отношениях с представителем этого знака, то знайте — его чувства — это всерьез и надолго. В отношениях они ценят комфорт, чувствительны к прикосновениям, а также почти всегда гурманы. Так что путь к их сердцу часто лежит через желудок.