Один в поле не воин — финансовый гороскоп на 17 ноября

Смело просите помощи сегодня — в одиночку вам не справиться.

Овен ‌‌

У Овнов с этого дня наступает время решительных действий, направленных на карьерное продвижение. С вашей стороны требуется, чтобы вы вели себя активно и смело, не боясь отстаивать свою точку зрения перед кем угодно, невзирая на чины и звания. Только такая позиция получит уважение и поддержку со стороны людей, наделенных властью и влиянием.

Телец

У Тельцов в этот день будет связан с усилением интеллектуальной активности. Это благоприятно отразится на тех, кто занят преимущественно умственным трудом. Кроме чистой логики попробуйте чаще включать интуицию – это поможет вам в особо сложных случаях. Успешно пойдет работа по обслуживанию клиентов. Вы заметите, что к вам сегодня возвращаются ваши постоянные клиенты.

Близнецы

Близнецам в этот день звезды благоприятствуют в работе, связанной с использованием финансовых ресурсов. Возможно, вы сможете удачно вложить деньги и получить с этого неплохой процент прибыли. Успешно пойдут дела у тех, кто занимает руководящие должности. Вы преуспеете в структурной перестройке и реформировании того участка работы, которое находится под вашим управлением.

Рак ‌‌

Ракам сегодня звезды советуют отдавать предпочтение творческим видам деятельности, требующим высокой интеллектуальной активности. Если вы стремитесь к повышению квалификации и работаете над совершенствованием в профессиональном мастерстве, то это ваш день. Это хорошее время для расширения деловых контактов. Успешно пойдут дела у тех, кто находится в командировке.

Лев ‌‌

Львам в этот день удастся выполнить огромный объем текущей работы. Ваши успехи будут основаны на интенсификации труда и более грамотном использовании техники и механизмов. Если вы склонны к техническому творчеству, то сможете предложить интересные инженерно-технические решения. Отношения с коллегами по трудовому коллективу складываются конструктивно.

Дева ‌‌

У Дев этот день будет связан с успешной работой по предоставлению индивидуальных клиентских услуг. Подходите к выполнению каждого заказа по-особенному, старайтесь вкладывать в работу частичку себя, своего творчества. Другое успешное направление связано с расширением и укреплением деловых контактов. Вы достигнете поставленных целей в торговле, консультациях, деловых поездках.

Весы ‌‌

Для Весов на сегодня наиболее важным условием успеха в работе должно стать непременное доведение до конца начатых дел. Старайтесь спланировать рабочее время таким образом, чтобы, уходя с работы, у вас не оставалось ничего недоделанного, незавершенного. Также это хорошее время для возвращения в некоторых делах к прежним методам работы.

Скорпион

Скорпионам, имеющим свой бизнес, звезды советуют активнее включаться в тему рекламной раскрутки бизнеса. Ваш интеллект сегодня будет ориентирован на экономическую экспансию. Старайтесь, прежде чем принимать важные решения, навести справки по интересующей вас теме. Ваша сила сейчас – в эффективном использовании информации.

Стрелец

У Стрельцов сегодня хорошие шансы для успешной профессиональной деятельности и увеличения уровня доходов. Во многом это будет связано с вашим возросшим уровнем работоспособности, когда вы будете способны в течение длительного времени интенсивно работать, не чувствуя усталости. Кроме того, у вас хорошее время для роста профессионального мастерства.

Козерог

У Козерогов этот день усиливает влечение к знаниям и благоприятствует самостоятельному изучению материала с целью повышения квалификации. Используйте свою интеллектуальную активность для ликвидации пробелов в профессиональных познаниях. В работе этот день благоприятствует проявлению инициатив и развитию деловых контактов.

Водолей

Водолеям в этот день звезды благоприятствуют в карьерном продвижении. Вы сможете произвести на начальство хорошее впечатление за счет своего умения изобретательно решать практические вопросы. В некоторых важных делах предпочтительно действовать мягкими методами, стараясь не привлекать к себе постороннего внимания. Успешно пойдет удаленная работа.

Рыбы ‌‌

Рыбам в этот день звезды советуют не полагаться в делах только на свои силы. Благодаря умению добиваться результата в ходе коллективной работы, вы сможете сделать намного больше, чем в одиночку. Также это хорошее время для составления плана своей работы на среднесрочную перспективу. Используйте этот день для заполнения пробелов в профессиональных знаниях.