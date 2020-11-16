Находим общий язык с каждым — гороскоп на 17 ноября

2-3 лунные сутки. Дневные часы располагают к терпимости и дипломатичности.

Луна в Стрельце поддержит любой жест мира и симпатии, поможет найти точку соприкосновения вкусов и традиций, поладить с чужими и «другими». Вечер вынудит мыслить прагматично. Аспекты Луны в Козероге к Меркурию и Урану заставят ознакомиться с последними новостями и сенсациями, помогут поговорить с друзьями, провести совещание, получить консультацию. В конце дня хорошо подводить итоги, заново суммировать данные, уточнять оставшиеся важные детали перед окончательным выбором, заниматься программированием, подсчетами, редактурой документов.

Овен ‌‌

Для Овнов этот день может начаться с погони за тайной романтической мечтой. Звезды советуют бросить иллюзии и налаживать реальные отношения в заданных условиях: второй вариант принесет куда больше пользы в будущем. До наступления вечера есть шанс улучшить отношения с партнером-иностранцем или иногородним. В конце дня иссякнет ваш энтузиазм или сузится поле возможностей, потребуется компромисс.

Телец

Основная часть этого дня может пройти для Тельцов в неопределенности. Лучше воздержаться от построения дальнейших планов и довериться обстоятельствам. Не стоит бояться упустить свой момент: в конце дня вас ждет подсказка, новость или счастливое озарение. Может состояться неожиданный, но конструктивный разговор с другом, партнером или будущим работодателем. Не исключено, что он затянется до ночи.

Близнецы

Сегодня Близнецы не против романтики в отношениях и могут рассчитывать на ответную симпатию партнера. С обеих сторон при этом возможна рассеянность, мечтательность и подверженность старым иллюзиям. Вечером вам придется стать реалистом, чтобы заново обсудить оставшиеся практические детали своих прежних дел. Особый интерес вызовут нюансы питания, лечения, налогообложения и связка дружба-деньги.

Рак ‌‌

Утром и днем Раки могут заняться полезными приятными мелочами - например, добавить стильных функциональных деталей в интерьер дома или офиса. Мелкие уступки улучшат отношения с коллегами и близкими. Вечером вам начнут обходиться дороже любые ошибки в дипломатии и важном выборе. В это время не стоит идти против влиятельных сил, официальное общение лучше заменить неформальной дружеской беседой.

Лев ‌‌

Сегодня Львов радуют хорошие детали в личной жизни или в жизни детей, мелкие творческие, деловые и спортивные успехи. Если вы переживаете неудачный период, приятные мелочи этого дня помогут вам поверить в скорое улучшение обстоятельств или найти практический смысл в своих страданиях. Вечером не стоит уклоняться от бесед о насущном: здоровье, питомцах, жилье, деньгах, новых и старых обязанностях.

Дева ‌‌

Для Дев это не самый продуктивный день. На работе возможны проблемы с аккуратностью, дисциплиной и концентрацией внимания. Дома захочется заниматься лишь приятными мелочами. Все важные разговоры, учебу, работу с документами и кодами, поиск и анализ информации рекомендуется отложить на вечер: это время дружеских бесед, оригинальных идей, подтверждающих вашу правоту новостей и счастливых находок.

Весы ‌‌

Весам день сулит комфорт и гармонию в мелочах. Это могут быть хорошие моменты в дороге, признаки взаимной симпатии в отношениях, удачные мелкие покупки, приятные заботы о красоте, имидже. Вечером ситуация станет более сложной и неоднозначной, напомнит об ответственности или оставшихся проблемах. Возможен разговор о семейных планах, жилищных делах. Может требоваться обсуждение финансовых новостей.

Скорпион

Сегодня Скорпионов ждут мелкие деловые и финансовые подвижки. Возможна приятная покупка, удачный обмен, помощь из скрытого альтернативного источника, отдача от проделанной ранее работы или оказанных услуг. Обратная связь и приток информации, в которых вы так нуждаетесь, ожидаются вечером. Это лучший момент для дружеской или домашней беседы, переписки, визита, учебы, интеллектуальной деятельности.

Стрелец

Стрельцов сегодня радуют утренние и дневные события. Многие Стрельцы пожнут небольшие, но приятные плоды своих любовных инициатив, деловых усилий, эстетических или творческих поисков, смогут подчеркнуть свою привлекательность и вызвать у кого-то симпатию своими манерами. Вечером полезно обсудить бюджет, финансовую стратегию, налоговые новости, итоги процедур с имуществом, долгами, недвижимостью.

Козерог

До наступления вечера Козерогам стоит отдыхать и беречь душевное равновесие. Мелкие проблемы лучше решить мягким обходным путем, а важные дела отложить. Ключевой момент - вечер. Вы получите возможность поговорить с другом или консультантом, шанс высказаться, доступ к уникальной информации или ценному документу. Полученные подсказки помогут вам сохранить объективность и сделать оптимальный выбор.

Водолей

Пока не настал вечер, Водолеи склонны с оптимизмом смотреть вперед, для чего у них есть основания: приятные моменты этого дня обещают продолжение в близком будущем. Обнадежат любовные удачи, проблески былой или будущей популярности. А вот вечер заставит многих представителей знака еще раз оглянуться назад. О прошлом им напомнят новости, разговоры вокруг или собственные неоконченные размышления.

Рыбы ‌‌

Успехи Рыб сегодня во многом зависят от их дипломатического дара. Многим Рыбам будет проще добиться нужного результата чужими руками (например, через посредников). Если вы закрываете дела, подводите итоги, хотите встретиться с прежними коллегами или единомышленниками, звезды советуют дождаться вечера: на оставшиеся вопросы вам ответят последние новости, а нужные люди, возможно, найдут вас сами.