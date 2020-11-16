Почему не стоит строить отношения с Водолеями

Водолей (21.01-18.02), стихия Воздуха, управляется планетой Уран.

Знак обладает набором противоречивых черт характера: внешне он производит впечатление открытого и коммуникабельного человека, но на самом деле любит проводить время в своем внутреннем мире. В Водолея легко влюбиться: обычно он элегантно и со вкусом одет, приятен в общении, обладает ораторским талантом и хорошо образован. Однако, познакомившись поближе, вы обнаружите множество «подводных камней», которые могут стать препятствием к построению гармоничных отношений.

1. Водолей свободолюбив и жестко охраняет свои личные границы. Он не терпит контроля и не считает нужным отчитываться о своих действиях, что часто приводит к конфликтам в близких отношениях.

2. Водолей по натуре скрытен и о себе предпочитает не рассказывать. А поскольку он наделен способностью тонко чувствовать окружающих, то легко подстраивается и демонстрирует то, что хотят видеть другие.

3. Водолей крайне обидчив. Причем часто его расстраивает не конкретно поступок, а несоответствие ожидаемого и действительного. Обсуждать произошедшее Водолей не привык, поэтому затаит обиду надолго, но вы о причине даже не догадаетесь.

4. Водолей, как ни странно, один из самых депрессивных знаков. Причем в депрессию его погружают не внешние факторы, а его собственные фантазии. Он склонен идеализировать окружающих людей, а после горько разочаровываться, когда «картинка» не совпадает с реальностью. В случае несовпадения, Водолей может погрузиться в тоску, в которой будет пребывать достаточно долго. А там и до депрессии рукой подать.

5. Водолей не любит ответственность и, по возможности, избегает любых обязательств. Это не касается профессии – там представитель этого знака всегда на хорошем счету. А вот в личном общении Водолей предпочитает существовать «неформально», поэтому будьте готовы к тому, что от официального оформления отношений он будет уклоняться.

6. Отношения с деньгами у Водолея тоже весьма своеобразное. С одной стороны, он не очень готов делиться с кем-то кровно заработанными, с другой, легко может потратить большую сумму на подарок. Если вы привыкли вести бюджет и планировать расходы, готовьтесь к тому, что Водолей не оценит вашу стратегию.

Учитывайте особенности Водолея, ищите компромиссы и стройте отношения.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог