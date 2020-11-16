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Самые глупые мужчины по знаку зодиака

Вечерняя Москва3 часа назад
Фото: depositphotos

Знак зодиака мужчины может во многом определять его умственные способности.

Астрологи перечислили три знака зодиака, представители которых отстают от остальных по уровню интеллекта.

Телец

Мужчины-Тельцы нередко боятся ответственности или перекладывают ее на других, поскольку сами неохотно берут на себя роль лидера. Они медленно думают и действуют из-за заниженной самооценки, да и вообще не считают себя умными.

Козерог

У рожденных под знаком Козерога мужчин есть способности, но многие цели и планы так и остаются нереализованными из-за лени представителей этого знака. Козероги предпочитают верить, что желаемое само попадет у ним в руки, а не прикладывать усилия для осуществления мечты.

Рыбы

Представители Рыб отличаются мечтательностью и непостоянством. Также они от природы слишком наивны, поэтому ими легко манипулировать. Кроме того, мужчины-Рыбы часто погружаются в мир иллюзий, но, справедливости ради, такой подход помогает им найти решение определенных проблем.

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